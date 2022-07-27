https://tr.sputniknews.com/20220727/ak-parti-grup-baskanvekili-turandan-imamogluna-otel-yaniti-1059178482.html

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan İmamoğlu'na 'otel' yanıtı: Mağdurum da mağdurum delisi

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan İmamoğlu'na 'otel' yanıtı: Mağdurum da mağdurum delisi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Tatildeydim. AK Parti Çanakkale milletvekili havalimanına 74 kilometre uzaklıkta... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T02:01+0300

2022-07-27T02:01+0300

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politika

ak parti

bülent turan

ekrem imamoğlu

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Turan, kaldığı otelin kendisi paylaşım yapmadan önce yapılan haberlerde geçtiğini savundu.İmamoğlu'na "Mağdurum da mağdurum delisi" diye seslenen Turan, "Kendince yine bir mağduriyet bulmuş! Şaka gibi. Kaldığı otelin haber yapılma saati: 16.53. Benim attığım tweetin saati: 21.45. Yok takip ediyormuşum! Yok 74 km’yi nerden bulmuşum? Google Maps’ten buldum! Komik bile değilsin, zavallı" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220726/ibb-baskani-imamoglu-ben-tatil-meraklisi-biri-degilim-1059169923.html

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ak parti, bülent turan, ekrem imamoğlu