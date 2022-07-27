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AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan İmamoğlu'na 'otel' yanıtı: Mağdurum da mağdurum delisi
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan İmamoğlu'na 'otel' yanıtı: Mağdurum da mağdurum delisi
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Tatildeydim. AK Parti Çanakkale milletvekili havalimanına 74 kilometre uzaklıkta... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
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politika
ak parti
bülent turan
ekrem imamoğlu
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Turan, kaldığı otelin kendisi paylaşım yapmadan önce yapılan haberlerde geçtiğini savundu.İmamoğlu'na "Mağdurum da mağdurum delisi" diye seslenen Turan, "Kendince yine bir mağduriyet bulmuş! Şaka gibi. Kaldığı otelin haber yapılma saati: 16.53. Benim attığım tweetin saati: 21.45. Yok takip ediyormuşum! Yok 74 km’yi nerden bulmuşum? Google Maps’ten buldum! Komik bile değilsin, zavallı" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220726/ibb-baskani-imamoglu-ben-tatil-meraklisi-biri-degilim-1059169923.html
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ak parti, bülent turan, ekrem imamoğlu

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan İmamoğlu'na 'otel' yanıtı: Mağdurum da mağdurum delisi

02:01 27.07.2022
© AAAK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığınca Kordon Boyu'ndaki Öğretmen Evi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığınca Kordon Boyu'ndaki Öğretmen Evi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© AA
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Tatildeydim. AK Parti Çanakkale milletvekili havalimanına 74 kilometre uzaklıkta olduğumu yazdı. Hangi otelde kaldığımı nereden biliyor? Bu detaya nasıl hakim oldu?" sözlerine yanıt verdi.
Turan, kaldığı otelin kendisi paylaşım yapmadan önce yapılan haberlerde geçtiğini savundu.
İmamoğlu'na "Mağdurum da mağdurum delisi" diye seslenen Turan, "Kendince yine bir mağduriyet bulmuş! Şaka gibi. Kaldığı otelin haber yapılma saati: 16.53. Benim attığım tweetin saati: 21.45. Yok takip ediyormuşum! Yok 74 km’yi nerden bulmuşum? Google Maps’ten buldum! Komik bile değilsin, zavallı" ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
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