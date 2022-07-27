https://tr.sputniknews.com/20220727/ak-parti-grup-baskanvekili-turandan-imamogluna-otel-yaniti-1059178482.html
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan İmamoğlu'na 'otel' yanıtı: Mağdurum da mağdurum delisi
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan İmamoğlu'na 'otel' yanıtı: Mağdurum da mağdurum delisi
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Tatildeydim. AK Parti Çanakkale milletvekili havalimanına 74 kilometre uzaklıkta... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T02:01+0300
2022-07-27T02:01+0300
2022-07-27T02:01+0300
politika
ak parti
bülent turan
ekrem imamoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1056029870_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_af7a983b830371ba7ec9bc71a0775e80.jpg
Turan, kaldığı otelin kendisi paylaşım yapmadan önce yapılan haberlerde geçtiğini savundu.İmamoğlu'na "Mağdurum da mağdurum delisi" diye seslenen Turan, "Kendince yine bir mağduriyet bulmuş! Şaka gibi. Kaldığı otelin haber yapılma saati: 16.53. Benim attığım tweetin saati: 21.45. Yok takip ediyormuşum! Yok 74 km’yi nerden bulmuşum? Google Maps’ten buldum! Komik bile değilsin, zavallı" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220726/ibb-baskani-imamoglu-ben-tatil-meraklisi-biri-degilim-1059169923.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1056029870_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_8c970f228c2c30357f54be6519fe174a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ak parti, bülent turan, ekrem imamoğlu
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan İmamoğlu'na 'otel' yanıtı: Mağdurum da mağdurum delisi
Abone ol
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Tatildeydim. AK Parti Çanakkale milletvekili havalimanına 74 kilometre uzaklıkta olduğumu yazdı. Hangi otelde kaldığımı nereden biliyor? Bu detaya nasıl hakim oldu?" sözlerine yanıt verdi.
Turan, kaldığı otelin kendisi paylaşım yapmadan önce yapılan haberlerde geçtiğini savundu.
İmamoğlu'na "Mağdurum da mağdurum delisi" diye seslenen Turan, "Kendince yine bir mağduriyet bulmuş! Şaka gibi. Kaldığı otelin haber yapılma saati: 16.53. Benim attığım tweetin saati: 21.45. Yok takip ediyormuşum! Yok 74 km’yi nerden bulmuşum? Google Maps’ten buldum! Komik bile değilsin, zavallı" ifadelerini kullandı.