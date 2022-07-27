https://tr.sputniknews.com/20220727/altunizade-duraginda-yangin-panigi-metrobusteki-yolcular-tahliye-edildi-1059207097.html
Altunizade durağında yangın paniği: Metrobüsteki yolcular tahliye edildi
Altunizade durağında yangın paniği: Metrobüsteki yolcular tahliye edildi
Üsküdar'da seyir halindeki metrobüsün arka kısmından dumanlar yükseldi. Yolcular büyük panik yaşadı. Altunizade Durağı'na yanaşan metrobüsteki yolcular tahliye... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T16:50+0300
2022-07-27T16:50+0300
2022-07-27T17:14+0300
türkiye
istanbul
üsküdar
altunizade
metrobüs
yangın
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Altunizade-Söğütlüçeşme seferini yapan seyir halindeki metrobüsün arka kısmından bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Altunizade durağına yanaşan metrobüsteki yolcular tahliye edildi.Dumanların azalmasının ardından metrobüs şoförü, yolcu almadan Söğütlüçeşme yönüne ilerledi. Dumanlar yükselen metrobüsten yolcuların Altunizade durağında tahliyesi çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Bir süre sonra, aynı durakta bir başka metrobüs arızalandı. Durağın önünde bekletilen arızalı metrobüs, çekiciyle kaldırıldı.
türkiye
istanbul
üsküdar
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istanbul, üsküdar, altunizade, metrobüs, yangın
Altunizade durağında yangın paniği: Metrobüsteki yolcular tahliye edildi
16:50 27.07.2022 (güncellendi: 17:14 27.07.2022) Abone ol
Üsküdar'da seyir halindeki metrobüsün arka kısmından dumanlar yükseldi. Yolcular büyük panik yaşadı. Altunizade Durağı'na yanaşan metrobüsteki yolcular tahliye edildi.
Altunizade-Söğütlüçeşme seferini yapan seyir halindeki metrobüsün arka kısmından bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Altunizade durağına yanaşan metrobüsteki yolcular tahliye edildi.
Dumanların azalmasının ardından metrobüs şoförü, yolcu almadan Söğütlüçeşme yönüne ilerledi. Dumanlar yükselen metrobüsten yolcuların Altunizade durağında tahliyesi çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bir süre sonra, aynı durakta bir başka metrobüs arızalandı. Durağın önünde bekletilen arızalı metrobüs, çekiciyle kaldırıldı.