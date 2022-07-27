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https://tr.sputniknews.com/20220727/altunizade-duraginda-yangin-panigi-metrobusteki-yolcular-tahliye-edildi-1059207097.html
Altunizade durağında yangın paniği: Metrobüsteki yolcular tahliye edildi
Altunizade durağında yangın paniği: Metrobüsteki yolcular tahliye edildi
Üsküdar'da seyir halindeki metrobüsün arka kısmından dumanlar yükseldi. Yolcular büyük panik yaşadı. Altunizade Durağı'na yanaşan metrobüsteki yolcular tahliye... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T16:50+0300
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türkiye
istanbul
üsküdar
altunizade
metrobüs
yangın
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Altunizade-Söğütlüçeşme seferini yapan seyir halindeki metrobüsün arka kısmından bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Altunizade durağına yanaşan metrobüsteki yolcular tahliye edildi.Dumanların azalmasının ardından metrobüs şoförü, yolcu almadan Söğütlüçeşme yönüne ilerledi. Dumanlar yükselen metrobüsten yolcuların Altunizade durağında tahliyesi çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Bir süre sonra, aynı durakta bir başka metrobüs arızalandı. Durağın önünde bekletilen arızalı metrobüs, çekiciyle kaldırıldı.
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üsküdar
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istanbul, üsküdar, altunizade, metrobüs, yangın

Altunizade durağında yangın paniği: Metrobüsteki yolcular tahliye edildi

16:50 27.07.2022 (güncellendi: 17:14 27.07.2022)
İstanbul, Cevizlibağ, araç, trafik
İstanbul, Cevizlibağ, araç, trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
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Üsküdar'da seyir halindeki metrobüsün arka kısmından dumanlar yükseldi. Yolcular büyük panik yaşadı. Altunizade Durağı'na yanaşan metrobüsteki yolcular tahliye edildi.
Altunizade-Söğütlüçeşme seferini yapan seyir halindeki metrobüsün arka kısmından bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Altunizade durağına yanaşan metrobüsteki yolcular tahliye edildi.
Dumanların azalmasının ardından metrobüs şoförü, yolcu almadan Söğütlüçeşme yönüne ilerledi. Dumanlar yükselen metrobüsten yolcuların Altunizade durağında tahliyesi çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bir süre sonra, aynı durakta bir başka metrobüs arızalandı. Durağın önünde bekletilen arızalı metrobüs, çekiciyle kaldırıldı.
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