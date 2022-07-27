https://tr.sputniknews.com/20220727/annesinin-birlikte-yasadigi-kisiyi-30-bicak-darbesiyle-oldurdu-1059178592.html
Annesinin birlikte yaşadığı kişiyi 30 bıçak darbesiyle öldürdü
Annesinin birlikte yaşadığı kişiyi 30 bıçak darbesiyle öldürdü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde F.P. (16), annesinin birlikte yaşadığı Oktay Filibeli'yi (47) 30 bıçak darbesiyle öldürdü. Cinayetten sonra dedesi A.M.'nin... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T02:04+0300
2022-07-27T02:04+0300
2022-07-27T02:04+0300
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kırklareli
lüleburgaz
cinayet
anne
çocuk
ölüm
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Olay, saat 13.30 sıralarında Lüleburgaz Sinanpaşa Mahallesi üzerindeki Müzisyenler Kıraathanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre F.P., annesi ile birlikte yaşayan Oktay Filibeli ile daha önce tartıştı. Aile içinde yaşanan gerginliğin ardından F.P., Filibeli tarafından evden kovuldu. Bugün, müzisyenler kıraathanesinde karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.P., üstündeki bıçakla Filibeli’yi defalarca bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.Ağır yaralanan Filibeli kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oktay Filibeli, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede Filibeli’nin vücudunda yaklaşık 30 bıçak darbesi tespit edildi.Malkara’da yakalandıPolis, Filibeli’ye ait olan ve kıraathane önünde park halindeki otomobilin bagajında 1 av tüfeği buldu. Cinayet şüphelisi F.P.’nin, olayın ardından dedesi A.M.’nin kullandığı kapalı kasa minibüsle kaçtığı saptandı.Tekirdağ’ın Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kaçan F.P.’nin, dedesinin kullandığı minibüsle ilçeye geleceğini belirledi. Polis, ilçe girişinde önlem alarak, dede ile torununun bulunduğu minibüsü durdurup, ikiliyi gözaltına aldı. Minibüste yapılan aramada ise 3 bıçak ve 6 poşet dolusu giysi ele geçirildi.F.P. ile dedesi A.M., soruşturmanın yürütüleceği Lüleburgaz’a gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220726/uskudarda-kadin-cinayeti-eski-sevgilisini-otomobilde-oldurup-hastaneye-birakti-1059154497.html
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kırklareli, lüleburgaz, cinayet, anne, çocuk, ölüm
Annesinin birlikte yaşadığı kişiyi 30 bıçak darbesiyle öldürdü
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde F.P. (16), annesinin birlikte yaşadığı Oktay Filibeli'yi (47) 30 bıçak darbesiyle öldürdü. Cinayetten sonra dedesi A.M.'nin kullandığı minibüsle kaçan F.P., Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yakalandı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Lüleburgaz Sinanpaşa Mahallesi üzerindeki Müzisyenler Kıraathanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre F.P., annesi ile birlikte yaşayan Oktay Filibeli ile daha önce tartıştı.
Aile içinde yaşanan gerginliğin ardından F.P., Filibeli tarafından evden kovuldu. Bugün, müzisyenler kıraathanesinde karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.P., üstündeki bıçakla Filibeli’yi defalarca bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan Filibeli kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oktay Filibeli, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede Filibeli’nin vücudunda yaklaşık 30 bıçak darbesi tespit edildi.
Malkara’da yakalandı
Polis, Filibeli’ye ait olan ve kıraathane önünde park halindeki otomobilin bagajında 1 av tüfeği buldu. Cinayet şüphelisi F.P.’nin, olayın ardından dedesi A.M.’nin kullandığı kapalı kasa minibüsle kaçtığı saptandı.
Tekirdağ’ın Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kaçan F.P.’nin, dedesinin kullandığı minibüsle ilçeye geleceğini belirledi.
Polis, ilçe girişinde önlem alarak, dede ile torununun bulunduğu minibüsü durdurup, ikiliyi gözaltına aldı. Minibüste yapılan aramada ise 3 bıçak ve 6 poşet dolusu giysi ele geçirildi.
F.P. ile dedesi A.M., soruşturmanın yürütüleceği Lüleburgaz’a gönderildi.