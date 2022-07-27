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Araştırma: Türk halkının en sık söylediği yalan 'Ben asla yalan söylemem' oldu
Araştırma: Türk halkının en sık söylediği yalan 'Ben asla yalan söylemem' oldu
Areda Survey’in 1100 katılımcıyla gerçekleştirdiği ‘'En sık söylenen yalanlar'’ araştırması sonuçlarına göre Türk halkının en çok başvurduğu beyaz yalan yüzde... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T13:41+0300
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yalan
yaşam
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Areda Survey tarafından 20 – 25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen yalan araştırmasında 'En sık başvurduğunuz beyaz yalan hangisi?' sorusuna katılımcıların cevapları şu şekilde oldu:
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yalan, areda survey, araştırma

Araştırma: Türk halkının en sık söylediği yalan 'Ben asla yalan söylemem' oldu

13:41 27.07.2022 (güncellendi: 13:42 27.07.2022)
© AAYalan
Yalan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© AA
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Areda Survey’in 1100 katılımcıyla gerçekleştirdiği ‘'En sık söylenen yalanlar'’ araştırması sonuçlarına göre Türk halkının en çok başvurduğu beyaz yalan yüzde 21.1 ile “Ben asla yalan söylemem” oldu.
Areda Survey tarafından 20 – 25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen yalan araştırmasında 'En sık başvurduğunuz beyaz yalan hangisi?' sorusuna katılımcıların cevapları şu şekilde oldu:
Yüzde 21.1 - Ben asla yalan söylemem.
Yüzde 16.5 - Telefonum sessizdeydi.
Yüzde 12.7- Kullanım şartlarını okudum, kabul ediyorum.
Yüzde 10.3- Söyle kızmayacağım.
Yüzde 9.1- Telefonu değiştirdim, numaran kayıtlı değil.
Yüzde 6.0 - İyi derecede İngilizce biliyorum.
Yüzde 4.5- Üzerimde nakit yok.
Yüzde 4.0- Önemli olan ruh güzelliği.
Yüzde 2.6- Önemli olan kazanmak değil yarışmaktı.
Yüzde 2.6- Yok ya ben de yeni gelmiştim zaten.
Yüzde 10.6- Diğer.
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