https://tr.sputniknews.com/20220727/arastirma-turk-halkinin-en-sik-soyledigi-yalan-ben-asla-yalan-soylemem-oldu---1059194626.html

Araştırma: Türk halkının en sık söylediği yalan 'Ben asla yalan söylemem' oldu

Araştırma: Türk halkının en sık söylediği yalan 'Ben asla yalan söylemem' oldu

Areda Survey’in 1100 katılımcıyla gerçekleştirdiği ‘'En sık söylenen yalanlar'’ araştırması sonuçlarına göre Türk halkının en çok başvurduğu beyaz yalan yüzde... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T13:41+0300

2022-07-27T13:41+0300

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yalan

yaşam

areda survey

araştırma

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Areda Survey tarafından 20 – 25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen yalan araştırmasında 'En sık başvurduğunuz beyaz yalan hangisi?' sorusuna katılımcıların cevapları şu şekilde oldu:

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yalan, areda survey, araştırma