Arda Turan'dan teknik direktörlük sinyali: Atletico ile Barcelona'nın oyununu mix etmek istiyorum

32-33 yaşında çok değerli teknik direktörler var. Türkiye'de bu yaş algısını, gitsin bir yerde pişsin öyle gelsin algısını kırmamız lazım. Futbol gelişiyor, ilerliyor. Şahsım adına söylemiyorum. Eğer donanımlı biri varsa neden çalışmasın?

Arda Turan'ın jübilesi ile vakit kaybetmeyelim. Ancak bir gün Galatasaray'da yönetici olursam bu konuların ne kadar önemli olduğunu anlatacağım. Şu an gerçekten böyle bir şey istemiyorum kulübün benden önemli sorunları var. Hayatın her anında Galatasaraylıyım. Onların bir emri benim için çok önemlidir. Tüm kontaklarım, Galatasaray'ın emrindedir. Önceliğimiz Galatasaray'ın iyiliği."