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Arda Turan'dan teknik direktörlük sinyali: Atletico ile Barcelona'nın oyununu mix etmek istiyorum
Arda Turan'dan teknik direktörlük sinyali: Atletico ile Barcelona'nın oyununu mix etmek istiyorum
Galatasaray ile yolları ayrılan Arda Turan henüz futbolu bırakmak için kesin kararını vermediğini söylerken teknik direktörlük sinyali de verdi. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T15:24+0300
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arda turan
spor
barcelona
teknik direktör
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Galatasaray'dan ayrılan Arda Turan geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Twitter'da bir sohbet odasına konuk olan Arda Turan, futbolu bırakmaya kesin olarak karar vermediğini belirterek, "Futbolu bırakmaya kesin karar vermedim. Yurt dışından bazı opsiyonlar var, Amerika veya başka yerlerden... Bırakmaya karar verirsem kulübe üye olmak isterim. Ben zaten Galatasaraylıyım" ifadelerini kullandı.‘Doğru ekip kurmaya çalışıyorum’Arda Turan’ın açıklamalarından satır başları:
https://tr.sputniknews.com/20220629/arda-turana-cinsel-taciz-davasinda-beraat-1058086595.html
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arda turan, barcelona, teknik direktör

Arda Turan'dan teknik direktörlük sinyali: Atletico ile Barcelona'nın oyununu mix etmek istiyorum

15:24 27.07.2022 (güncellendi: 15:38 27.07.2022)
© DHA / CAN EROKArda Turan
Arda Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© DHA / CAN EROK
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Galatasaray ile yolları ayrılan Arda Turan henüz futbolu bırakmak için kesin kararını vermediğini söylerken teknik direktörlük sinyali de verdi.
Galatasaray'dan ayrılan Arda Turan geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Twitter'da bir sohbet odasına konuk olan Arda Turan, futbolu bırakmaya kesin olarak karar vermediğini belirterek, "Futbolu bırakmaya kesin karar vermedim. Yurt dışından bazı opsiyonlar var, Amerika veya başka yerlerden... Bırakmaya karar verirsem kulübe üye olmak isterim. Ben zaten Galatasaraylıyım" ifadelerini kullandı.

‘Doğru ekip kurmaya çalışıyorum’

Arda Turan’ın açıklamalarından satır başları:
"Teknik direktör olduğumda Atletico Madrid ile Barcelona'nın oyununu mix etmek istiyorum. Doğru ekip kurmaya çalışıyorum. Futbolu değişik açılardan değerlendirebilen, oyuna sabitlenmiş bir şekilde kalmayan ekiple çalışmak istiyorum. Bir planlama yaptım. Planlamanın ilk konusu öğrenmek. Futbol artık çok değişken çünkü.
32-33 yaşında çok değerli teknik direktörler var. Türkiye'de bu yaş algısını, gitsin bir yerde pişsin öyle gelsin algısını kırmamız lazım. Futbol gelişiyor, ilerliyor. Şahsım adına söylemiyorum. Eğer donanımlı biri varsa neden çalışmasın?
Arda Turan'ın jübilesi ile vakit kaybetmeyelim. Ancak bir gün Galatasaray'da yönetici olursam bu konuların ne kadar önemli olduğunu anlatacağım. Şu an gerçekten böyle bir şey istemiyorum kulübün benden önemli sorunları var. Hayatın her anında Galatasaraylıyım. Onların bir emri benim için çok önemlidir. Tüm kontaklarım, Galatasaray'ın emrindedir. Önceliğimiz Galatasaray'ın iyiliği."
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