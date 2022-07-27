https://tr.sputniknews.com/20220727/avrupa-mahkemesi-rt-francein-yasaklanmasi-icin-rusyanin-durusunu-desteklemesi-yeterli-1059210411.html

Avrupa Mahkemesi: RT France’ın yasaklanması için Rusya’nın duruşunu desteklemesi yeterli

Avrupa Mahkemesi: RT France’ın yasaklanması için Rusya’nın duruşunu desteklemesi yeterli

Avrupa Genel Mahkemesi Büyük Dairesi, Avrupa Konseyi’nin, Rusya’nın Ukrayna’daki özel operasyonunu desteklediği gerekçesiyle RT France’ın yayınını yasaklama... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T18:59+0300

2022-07-27T18:59+0300

2022-07-27T18:59+0300

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Mahkeme kararında, “Ortak dış ve güvenlik politikasının amaçlarına gelince Konsey, Avrupa Birliği’nin bu alanda uyguladığı kısıtlayıcı tedbirlerin hedeflerini belirlemede geniş haklara sahip. Bu açıdan Konsey, Avrupa sınırlarında barışa yönelik büyük tehdide karşılık olarak gerekli tedbirlerin alınmasına karar verdiği için eleştirilemez ve uluslararası hukukun ihlali, Rus devleti tarafından finanse edilen belirli medya tarafından içeriğin yayınlanmasının, bu medyanın Rusya’nın Ukrayna’ya askeri saldırganlığını destekleyeceği gerekçesiyle geçici olarak yasaklanmasını da içerebilir.” ifadesine yer verildi.Mahkemenin görüşüne göre, televizyon kanalının, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerini destekleyen veya haklı çıkaran enformasyon yayması, “Avrupa Birliği’nin kamu düzenine ve güvenliğine büyük ve doğrudan tehdit oluşturuyor”.RT France’ın açtığı davayı ‘asılsız’ olarak nitelendiren mahkeme, yayın yasağının, kanalın konuşma ve ifade özgürlüğünü orantısız biçimde ihlal etmediğini, zira yaptırımların geçici ve tersinir nitelik taşıdığını savundu.Bununla birlikte AB’nin RT France’ın yayınını yasaklama kararının, Ukrayna’daki operasyona son vermek amacıyla Rusya’ya baskı yapmak için yapıldığı itiraf edildi.

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