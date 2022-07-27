https://tr.sputniknews.com/20220727/avusturyali-milletvekili-ukraynali-oligarklara-yaptirim-uygulanmasini-talep-etti-1059184625.html
Avusturyalı milletvekili, AB'den Ukraynalı oligarklara yaptırım uygulamasını talep etti
Avusturyalı milletvekili, AB'den Ukraynalı oligarklara yaptırım uygulamasını talep etti
Avusturyalı milletvekili Martin Graf, Avrupa Birliği'nin (AB) mevcut Ukrayna politikasını 'son derece kusurlu' olarak nitelendirerek, krizin esas sorumluları... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T10:26+0300
2022-07-27T10:26+0300
2022-07-27T10:26+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
oligark
yaptırım
martin graf
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Sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPO) milletvekili Martin Graf, AB'den Ukraynalı oligarkları hedef alan yaptırımlar getirmesini istedi.Facebook hesabından paylaşımda bulunan Graf, "AB yetkililerinden Ukraynalı oligarklara yaptırım uygulamalarını talep ediyorum: Yatlarına, varlıklarına ve diğer mülklerine el konulsun ve bu varlıklar, Ukraynalı mültecilere yardım etmek ve AB vatandaşlarının (Rusya'ya dönük) yaptırımlar nedeniyle uğradıkları zararları tazmin etmek için kullanılsın" ifadelerini kullandı.Ukraynalı oligarkların ülkeyi 'kuruttuklarını' ve Kiev'deki rejim değişikliklerini, oluşan siyasi kargaşanın ülke ekonomisi ve toplumu üzerindeki etkilerini hiç dikkate almadan sürekli olarak finanse ettiklerini kaydeden Graf, istediklerini yapma hakkını 'satın alan' bu kişilerin, şimdi Ukraynalı milliyetçileri ve yasa dışı silahlı grupları finanse ettiklerini vurguladı.Graf, bu oligarkların 'gerçekle bağlarını yitirdiğini' ve 'Ukrayna'yı savaşa sürüklediğini' de sözlerine ekledi.Diğer yandan Graf, AB'nin Rus iş insanlarını hedef alan yaptırımlarını desteklediğini, fakat Brüksel'in neden Ukraynalı zenginlere karşı, özellikle de bu insanların yaptıklarının bedelini Ukrayna halkı ve Avrupa halkı ödüyorken benzer bir hamle yapmadığını merak ettiğini ifade etti.Milletvekili, "Bu insanlar şimdi Ukrayna'ya ve tüm dünyaya yaptıkları tüm her şey için cezalandırılmalı" diyerek, AB'nin Ukraynalı oligarkların 'Avrupa'da hayatlarının tadını çıkarmalarına' izin vererek suçlarına göz yumduğunu dile getirdi.Graf, Ukraynalı oligarklara karşı herhangi bir yaptırım olmazsa, bu fiili olarak AB'nin en üst kademelerinde yolsuzluk olduğunun ispatı olacaktır" değerlendirmesini yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220318/alman-dw-neo-nazi-azov-taburunu-akladi-iyi-egitimli-savascilardan-olusan-gonullu-birlik-1054854559.html
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avusturya, ukrayna, oligark, yaptırım, martin graf
Avusturyalı milletvekili, AB'den Ukraynalı oligarklara yaptırım uygulamasını talep etti
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Avusturyalı milletvekili Martin Graf, Avrupa Birliği'nin (AB) mevcut Ukrayna politikasını 'son derece kusurlu' olarak nitelendirerek, krizin esas sorumluları olarak işaret ettiği Ukraynalı oligarklara yaptırım uygulanmasını talep etti.
Sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPO) milletvekili Martin Graf, AB'den Ukraynalı oligarkları hedef alan yaptırımlar getirmesini istedi.
Facebook hesabından paylaşımda bulunan Graf, "AB yetkililerinden Ukraynalı oligarklara yaptırım uygulamalarını talep ediyorum: Yatlarına, varlıklarına ve diğer mülklerine el konulsun ve bu varlıklar, Ukraynalı mültecilere yardım etmek ve AB vatandaşlarının (Rusya'ya dönük) yaptırımlar nedeniyle uğradıkları zararları tazmin etmek için kullanılsın" ifadelerini kullandı.
Ukraynalı oligarkların ülkeyi 'kuruttuklarını' ve Kiev'deki rejim değişikliklerini, oluşan siyasi kargaşanın ülke ekonomisi ve toplumu üzerindeki etkilerini hiç dikkate almadan sürekli olarak finanse ettiklerini kaydeden Graf, istediklerini yapma hakkını 'satın alan' bu kişilerin, şimdi Ukraynalı milliyetçileri ve yasa dışı silahlı grupları finanse ettiklerini vurguladı.
Graf, bu oligarkların 'gerçekle bağlarını yitirdiğini' ve 'Ukrayna'yı savaşa sürüklediğini' de sözlerine ekledi.
Diğer yandan Graf, AB'nin Rus iş insanlarını hedef alan yaptırımlarını desteklediğini, fakat Brüksel'in neden Ukraynalı zenginlere karşı, özellikle de bu insanların yaptıklarının bedelini Ukrayna halkı ve Avrupa halkı ödüyorken benzer bir hamle yapmadığını merak ettiğini ifade etti.
Milletvekili, "Bu insanlar şimdi Ukrayna'ya ve tüm dünyaya yaptıkları tüm her şey için cezalandırılmalı" diyerek, AB'nin Ukraynalı oligarkların 'Avrupa'da hayatlarının tadını çıkarmalarına' izin vererek suçlarına göz yumduğunu dile getirdi.
Graf, Ukraynalı oligarklara karşı herhangi bir yaptırım olmazsa, bu fiili olarak AB'nin en üst kademelerinde yolsuzluk olduğunun ispatı olacaktır" değerlendirmesini yaptı.