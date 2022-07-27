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https://tr.sputniknews.com/20220727/bagdatta-sadr-yanlisi-bir-grup-yesil-bolgeyi-basti-beton-bariyerleri-asan-grup-meclise-girdi-1059211933.html
Irak'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı: Beton bariyerleri aşan grup, Meclis'e girdi
Irak'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı: Beton bariyerleri aşan grup, Meclis'e girdi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge önünde toplanan Sadr hareketi mensubu bir grup, beton bariyerleri aşarak Meclis binasına... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T19:47+0300
2022-07-27T20:08+0300
irak
dünya
yeşil bölge
meclis
baskın
mukteda es-sadr
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İran destekli Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto eden Sadr yanlıları Yeşil Bölge'nin önünde toplandı.Kalabalık, bölgenin çevresinde bulunan beton bariyerleri aşmak isterken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Bir grup, daha sonra beton bariyerleri yıkarak bölgede bulunan Meclis binasını bastı.Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de göstericilere seslenerek 'kamu ve özel mallara zarar vermemelerini ve Yeşil Bölge'den derhal çekilmelerini' istedi.Irak'taki Şii gruplar, başbakan adayı olarak Sudani'yi göstermişti.
irak
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irak, yeşil bölge, meclis, baskın, mukteda es-sadr

Irak'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı: Beton bariyerleri aşan grup, Meclis'e girdi

19:47 27.07.2022 (güncellendi: 20:08 27.07.2022)
© AAIrak'ta meclis baskını
Irak'ta meclis baskını - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© AA
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge önünde toplanan Sadr hareketi mensubu bir grup, beton bariyerleri aşarak Meclis binasına girdi.
İran destekli Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto eden Sadr yanlıları Yeşil Bölge'nin önünde toplandı.
Kalabalık, bölgenin çevresinde bulunan beton bariyerleri aşmak isterken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Bir grup, daha sonra beton bariyerleri yıkarak bölgede bulunan Meclis binasını bastı.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de göstericilere seslenerek 'kamu ve özel mallara zarar vermemelerini ve Yeşil Bölge'den derhal çekilmelerini' istedi.
Irak'taki Şii gruplar, başbakan adayı olarak Sudani'yi göstermişti.
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