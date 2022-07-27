https://tr.sputniknews.com/20220727/bagdatta-sadr-yanlisi-bir-grup-yesil-bolgeyi-basti-beton-bariyerleri-asan-grup-meclise-girdi-1059211933.html

Irak'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı: Beton bariyerleri aşan grup, Meclis'e girdi

Irak'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı: Beton bariyerleri aşan grup, Meclis'e girdi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge önünde toplanan Sadr hareketi mensubu bir grup, beton bariyerleri aşarak Meclis binasına... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T19:47+0300

2022-07-27T19:47+0300

2022-07-27T20:08+0300

irak

dünya

yeşil bölge

meclis

baskın

mukteda es-sadr

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İran destekli Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto eden Sadr yanlıları Yeşil Bölge'nin önünde toplandı.Kalabalık, bölgenin çevresinde bulunan beton bariyerleri aşmak isterken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Bir grup, daha sonra beton bariyerleri yıkarak bölgede bulunan Meclis binasını bastı.Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de göstericilere seslenerek 'kamu ve özel mallara zarar vermemelerini ve Yeşil Bölge'den derhal çekilmelerini' istedi.Irak'taki Şii gruplar, başbakan adayı olarak Sudani'yi göstermişti.

irak

yeşil bölge

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irak, yeşil bölge, meclis, baskın, mukteda es-sadr