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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220727/bakan-akar-ukrayna-altyapi-bakani-kubrakov-ile-gorustu-1059212884.html
Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü
Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede tahıl sevkiyatının bu hafta... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T20:31+0300
2022-07-27T20:51+0300
hulusi akar
tahıl
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
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Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın , Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştüğünü bildirdi. Mili Savunma Bakanı Akar'ın Kubrakov ile görüşmesinde Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin bugün açılışından duyulan memnuniyeti ifade ettiği belirtildi.Tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki hazırlıklar ile sevkiyat kapsamında karşılıklı destek ve koordinasyona devam edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
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hulusi akar, tahıl, ukrayna krizi, ukrayna

Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

20:31 27.07.2022 (güncellendi: 20:51 27.07.2022)
© AA / Arif AkdoğanMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© AA / Arif Akdoğan
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki hazırlıklarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın , Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştüğünü bildirdi.
Mili Savunma Bakanı Akar'ın Kubrakov ile görüşmesinde Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin bugün açılışından duyulan memnuniyeti ifade ettiği belirtildi.
Tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki hazırlıklar ile sevkiyat kapsamında karşılıklı destek ve koordinasyona devam edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
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