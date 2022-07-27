https://tr.sputniknews.com/20220727/bakan-akar-ukrayna-altyapi-bakani-kubrakov-ile-gorustu-1059212884.html

Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede tahıl sevkiyatının bu hafta... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T20:31+0300

2022-07-27T20:31+0300

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hulusi akar

tahıl

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

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Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın , Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştüğünü bildirdi. Mili Savunma Bakanı Akar'ın Kubrakov ile görüşmesinde Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin bugün açılışından duyulan memnuniyeti ifade ettiği belirtildi.Tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki hazırlıklar ile sevkiyat kapsamında karşılıklı destek ve koordinasyona devam edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

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hulusi akar, tahıl, ukrayna krizi, ukrayna