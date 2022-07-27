https://tr.sputniknews.com/20220727/bakan-nebati-binance-kurucusu-changpeng-zhao-ile-gorustu-1059196695.html

Bakan Nebati, Binance kurucusu Changpeng Zhao ile görüştü

Bakan Nebati, Binance kurucusu Changpeng Zhao ile görüştü

Bakan Nebati, Binance kurucu CEO'su Changpeng Zhao ile online görüşme gerçekleştirdi. 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T14:10+0300

2022-07-27T14:10+0300

2022-07-27T14:15+0300

nureddin nebati

ekonomi

binance

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'ın kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao ile görüştüğünü duyurdu.Bakan Nebati görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda "Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile videokonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220118/ak-parti-kripto-yasasi-icin-binance-temsilcileriyle-gorusecek-1052853896.html

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nureddin nebati, binance