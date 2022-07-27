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Bakan Nebati, Binance kurucusu Changpeng Zhao ile görüştü
Bakan Nebati, Binance kurucusu Changpeng Zhao ile görüştü
Bakan Nebati, Binance kurucu CEO'su Changpeng Zhao ile online görüşme gerçekleştirdi. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T14:10+0300
2022-07-27T14:15+0300
nureddin nebati
ekonomi
binance
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'ın kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao ile görüştüğünü duyurdu.Bakan Nebati görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda "Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile videokonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220118/ak-parti-kripto-yasasi-icin-binance-temsilcileriyle-gorusecek-1052853896.html
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nureddin nebati, binance

Bakan Nebati, Binance kurucusu Changpeng Zhao ile görüştü

14:10 27.07.2022 (güncellendi: 14:15 27.07.2022)
© Twitter/Nureddin NebatiNureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© Twitter/Nureddin Nebati
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Bakan Nebati, Binance kurucu CEO'su Changpeng Zhao ile online görüşme gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'ın kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao ile görüştüğünü duyurdu.
Bakan Nebati görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda "Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile videokonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık" dedi.
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