https://tr.sputniknews.com/20220727/benzine-50-kurus-indirim-1059182238.html
Benzine 50 kuruş indirim
Benzine 50 kuruş indirim
Küresel petrol fiyatlarının düşmesi akaryakıta indirim olarak yansıdı. Bugün itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 50 kuruş indirime gidildi. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T09:00+0300
2022-07-27T09:00+0300
2022-07-27T09:00+0300
ekonomi
benzin
motorin
indirim
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İndirimle birlikte İstanbul’da benzinin litresi 22,72 liradan 22,22 liraya geriledi.Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. İstanbul’da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor. Dün, motorine gelen 92 kuruşluk indirim gelmişti. Benzin ve motorin, en son 9 Aralık'ta 10 TL'nin altına inmişti.
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benzin, motorin, indirim
Benzine 50 kuruş indirim
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Küresel petrol fiyatlarının düşmesi akaryakıta indirim olarak yansıdı. Bugün itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 50 kuruş indirime gidildi.
İndirimle birlikte İstanbul’da benzinin litresi 22,72 liradan 22,22 liraya geriledi.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. İstanbul’da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor. Dün, motorine gelen 92 kuruşluk indirim gelmişti.
Benzin ve motorin, en son 9 Aralık'ta 10 TL'nin altına inmişti.