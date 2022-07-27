https://tr.sputniknews.com/20220727/benzine-50-kurus-indirim-1059182238.html

Benzine 50 kuruş indirim

Benzine 50 kuruş indirim

Küresel petrol fiyatlarının düşmesi akaryakıta indirim olarak yansıdı. Bugün itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 50 kuruş indirime gidildi. 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T09:00+0300

2022-07-27T09:00+0300

2022-07-27T09:00+0300

ekonomi

benzin

motorin

indirim

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İndirimle birlikte İstanbul’da benzinin litresi 22,72 liradan 22,22 liraya geriledi.Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. İstanbul’da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor. Dün, motorine gelen 92 kuruşluk indirim gelmişti. Benzin ve motorin, en son 9 Aralık'ta 10 TL'nin altına inmişti.

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2022

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benzin, motorin, indirim