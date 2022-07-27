Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220727/benzine-50-kurus-indirim-1059182238.html
Benzine 50 kuruş indirim
Benzine 50 kuruş indirim
Küresel petrol fiyatlarının düşmesi akaryakıta indirim olarak yansıdı. Bugün itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 50 kuruş indirime gidildi. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T09:00+0300
2022-07-27T09:00+0300
ekonomi
benzin
motorin
indirim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054513216_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_560ca2d8b890f58dcd98ab3d65a7d0b1.jpg
İndirimle birlikte İstanbul’da benzinin litresi 22,72 liradan 22,22 liraya geriledi.Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. İstanbul’da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor. Dün, motorine gelen 92 kuruşluk indirim gelmişti. Benzin ve motorin, en son 9 Aralık'ta 10 TL'nin altına inmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054513216_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_44d284fc98605c8f87d62c876c067c26.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
benzin, motorin, indirim

Benzine 50 kuruş indirim

09:00 27.07.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDER
Abone olTelegram
Küresel petrol fiyatlarının düşmesi akaryakıta indirim olarak yansıdı. Bugün itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 50 kuruş indirime gidildi.
İndirimle birlikte İstanbul’da benzinin litresi 22,72 liradan 22,22 liraya geriledi.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. İstanbul’da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor. Dün, motorine gelen 92 kuruşluk indirim gelmişti.
Benzin ve motorin, en son 9 Aralık'ta 10 TL'nin altına inmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала