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https://tr.sputniknews.com/20220727/borrell-bati-basininda-lavrovdan-daha-az-populer-oldugunu-sikayet-etti-1059211746.html
Borrell, Batı basınında Lavrov’dan daha az popüler olduğunu şikayet etti
Borrell, Batı basınında Lavrov’dan daha az popüler olduğunu şikayet etti
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Batı basınında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan daha az... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T20:04+0300
2022-07-27T20:04+0300
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karikatür
josep borrell
sergey lavrov
afrika
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Cadena SER radyosuna konuşan Borrell, “Lavrov, Afrika’ya gidiyor. Amaç, Afrikalıları, her şeyin suçlusu Avrupa yaptırımları olduğuna ikna etmek. Batı basını da sözlerini tekrarlıyor. Ben Afrika’ya gidiyorum, tersini söylemek, yaptırımların alakası olmadığını söylemek için, basınımız destek vermiyor” ifadesini kullandı.Avrupa’da ‘düşmanı dinleme’ eğilimi olduğunu söyleyen Borrell, Rus medyasının yaydığı ‘yalan’ bilgilere karşı mücadeleyi güçlendirme çağrısında bulundu.
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Vitaliy Podvitskiy
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karikatür , josep borrell, sergey lavrov, afrika

Borrell, Batı basınında Lavrov’dan daha az popüler olduğunu şikayet etti

20:04 27.07.2022
© Sputnik / Vitaliy PodvitskiyKarikatür
Karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
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Vitaliy Podvitskiy
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Batı basınında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan daha az popüler olduğundan şikayet etti.
Cadena SER radyosuna konuşan Borrell, “Lavrov, Afrika’ya gidiyor. Amaç, Afrikalıları, her şeyin suçlusu Avrupa yaptırımları olduğuna ikna etmek. Batı basını da sözlerini tekrarlıyor. Ben Afrika’ya gidiyorum, tersini söylemek, yaptırımların alakası olmadığını söylemek için, basınımız destek vermiyor” ifadesini kullandı.
Avrupa’da ‘düşmanı dinleme’ eğilimi olduğunu söyleyen Borrell, Rus medyasının yaydığı ‘yalan’ bilgilere karşı mücadeleyi güçlendirme çağrısında bulundu.
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