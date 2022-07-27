https://tr.sputniknews.com/20220727/borrell-bati-basininda-lavrovdan-daha-az-populer-oldugunu-sikayet-etti-1059211746.html

Borrell, Batı basınında Lavrov’dan daha az popüler olduğunu şikayet etti

Borrell, Batı basınında Lavrov’dan daha az popüler olduğunu şikayet etti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Batı basınında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan daha az... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T20:04+0300

2022-07-27T20:04+0300

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multimedya

karikatür

josep borrell

sergey lavrov

afrika

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Cadena SER radyosuna konuşan Borrell, “Lavrov, Afrika’ya gidiyor. Amaç, Afrikalıları, her şeyin suçlusu Avrupa yaptırımları olduğuna ikna etmek. Batı basını da sözlerini tekrarlıyor. Ben Afrika’ya gidiyorum, tersini söylemek, yaptırımların alakası olmadığını söylemek için, basınımız destek vermiyor” ifadesini kullandı.Avrupa’da ‘düşmanı dinleme’ eğilimi olduğunu söyleyen Borrell, Rus medyasının yaydığı ‘yalan’ bilgilere karşı mücadeleyi güçlendirme çağrısında bulundu.

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2022

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karikatür , josep borrell, sergey lavrov, afrika