https://tr.sputniknews.com/20220727/britanyada-iktidar-grev-kiriciligi-ve-sendikalara-demir-yumruk-pesinde-demiryolu-iscileri-grevde--1059188448.html

Britanya'da iktidar grev kırıcılığı ve sendikalara demir yumruk peşinde, demiryolu işçileri grevde

Britanya'da iktidar grev kırıcılığı ve sendikalara demir yumruk peşinde, demiryolu işçileri grevde

Britanya'da hükümet grev kırıcılığına, favori başbakan adayı sendikalara demir yumruk indirmeye hazırlanırken, demiryolları çalışanları yeniden greve gitti... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T11:45+0300

2022-07-27T11:45+0300

2022-07-27T12:02+0300

dünya

britanya

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grev

demiryolları

tren

işçi

çalışan

londra

sendika

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Britanya'da iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliği, dolayısıyla başbakanlık için yarışan iki aday her konuda çatışıp grevleri yasaklamak konusunda sözbirliği ederken, demiryolları işçileri hazirandaki üç günlük grevin ardından bugün yeniden greve gitti. Enflasyon yazın yüzde 9.4'e ulaşıp çift hanelere koşarken işverenin ücretlere yüzde 4'lük zam teklifini reddeden sendikanın çağrısıyla demiryollarında 40 binden fazla çalışan bugün işi durdurdu.Grev, İngiltere, İskoçya ve Galler bölgelerindeki tüm demiryolu hatlarının altyapı hizmetlerinden sorumlu Network Rail şirketi ile 14 tren şirketinin çalışanlarını, Ulaştırma Maaşlı Personel Derneği (TSSA) ve Demiryolu, Denizyolu ve Ulaştırma Sendikası RMT'nin üyelerini kapsıyor. Başkent Londra'daki ulaşımdan sorumlu Transport for London'ın hizmetlerinin de Network Rail'in yetki alanına giren hatları kullanmasından ötürü sekteye uğrayacağı belirtildi. RMT Genel Sekreteri Mick Lynch, grevi "Network Rail, önceki ücret teklifinde herhangi bir iyileştirmeye gitmedi ve tren şirketleri bize yeni bir şey teklif etmedi" diye gerekçelendirdi. Lynch, hükümete işçi-işveren anlaşmazlığına müdahaleyi kesmesi çağrısı yapıp "Böylece demiryolu işverenleri bizimle müzakere edilmiş bir anlaşmaya varabilir" dedi. Network Rail'in teklifi, işçilerin çalışma koşullarındaki değişiklikleri kabul etmesi halinde ücretlere 2022'nin geri kalanı için yüzde 4'lük ve gelecek yıl için olası yüzde 4'lük artışı içeriyor. Okulların yaz tatilleriyle çakışan grev, Network Rail ve hükümete göre perşembe günü Birmingham'da başlayacak Britanya Milletler Topluluğu Oyunları'nı olumsuz etkileyebilir. Grev ilanının ardından, sendikayı müzakere masasından kalkmakla suçlayan Network Rail, "İş durdurmaktan kaçınılabilirdi" iddiasında bulundu. Şirketin başmüzakerecisi, 'RMT'nn siyasi kampanyayı üyelerinin çıkarlarının önüne koyduğunu' iddia etti. Muhafazakar Parti hükümeti, şirketlerin grevdeki çalışanları taşeron işçileriyle değiştirmesine izin veren tartışmalı planlar üzerinde çalışıyor. Üstüne üstlük parti liderliği yarışının finalistleri eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile Dışişleri Bakanı Liz Truss, TV düellosunda "Demiryolları gibi temel kamu hizmetlerinde grevleri yasaklayacak mısınız" sorusuna olumlu yanıt verdi.'19. yüzyıldan beri yurttaşlık haklarına en büyük saldırı'Parti liderini belirleyecek 160 bin parti üyesinin favorisi konumundaki Truss'ın sendikalara demir yumruk indirme vaadi de '19. yüzyıldan beri yurttaşlık haklarına en büyük saldırı' yorumları eşliğinde büyük tepki çekti. Truss'ın vaatleri arasında başbakanlığının ilk 30 gününde öğretmenler, posta hizmetleri ve enerji sektörü çalışanlarına kısıtlamalar getirecek kritik ulusal altyapıya asgari hizmet seviyeleri yasası çıkarmak da var. '1926 Genel Grevi, Süfrajet, Çartizm'i bile geçen en büyük direnişle karşılaşır'Lynch ise "Truss'ın teklifi, Britanya'da etkili sendikacılığı yasadışı hale getirmeyi ve çalışan insanları önemli bir demokratik haktan mahrum etmeyi hedefliyor" dedi. Sendika lideri, "Bu teklifler yasalaşırsa, sendikal hareketin tamamının 1926 Genel Grevi, Süfrajet (20. yüzyılın başında kadınların seçme ve seçilme hakkı için verdiği mücadele) ve Çartizm (1838-1850 döneminde politik reformlar için işçi sınıfının verdiği mücadele) ile yarışan en büyük direnişiyle karşılaşır" uyarısını yaptı.

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