https://tr.sputniknews.com/20220727/buyukelci-yerhov-putin-ve-erdogan-socide-ukrayna-ve-karadenizi-konusabilir-1059192818.html

Büyükelçi Yerhov: Putin ve Erdoğan Soçi’de Ukrayna ve Karadeniz’i konuşabilir

Büyükelçi Yerhov: Putin ve Erdoğan Soçi’de Ukrayna ve Karadeniz’i konuşabilir

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Ağustos’ta Soçi’deki görüşmelerinde... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T11:12+0300

2022-07-27T11:12+0300

2022-07-27T12:39+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

tahıl

anlaşma

rus turist

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Rossiya 24’e konuşan Yerhov, İstanbul’da imzalanan anlaşma çerçevesinde Ukrayna tahılının Karadeniz’den sevkiyatına ne zaman başlanabileceği sorusuna karşılık bir tahminde bulunmaktan kaçındı.Denizde durumun nasıl olacağını söylemenin güç olacağını belirten Yerhov, “Gerçekte ne kadar tahıl var bilmiyorum. Bu nedenle net tarih vermek ve tahmin konusunda dikkatli davranacağım. Bekleyip görelim” dedi.Yerhov, Soçi’de iki liderin gündeminde neler olacağı sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Görüşmelerindeki konuları liderler belirleyecek. Rus ve Türk liderler arasındaki üst düzey görüşmelerde masada her zaman iki ülkeyi de ilgilendiren çok geniş bir konu yelpazesi oluyor. Bunlar uluslararası konular ve bölgesel sorunlar. Dolayısıyla, Ukrayna, Karadeniz, Suriye ve iki ülkeyi ilgilendiren başka konular…”‘Türkiye, Odessa Limanı’na yapılan saldırı ile tahıl sevkiyatı anlaşmasını ilişkilendirmiyor’Yerhov’a göre Türkiye, 23 Temmuz'da Rusya ordusunun Odessa Limanı’nın askeri altyapısına yönelik saldırısını, Karadeniz limanlarından tahıl ihracatı için bir koridor oluşturulması konusunda bir gün önce İstanbul'da imzalanan anlaşmanın uygulanmasıyla ilişkilendirmiyor.Yerhov, “Gerçekleştirilenn saldırı ile güvenli tahıl sevkiyatı arasında bir bağlantı kuran tek bir Türk resmi temsilci görmedim. Türkiye tarafının tepkisi çok sakin ve dengeli. Bu konudaki izahat ve ifadelerimiz fark edilmiş ve dikkate alınmıştır” ifadelerini kullandı.‘Anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili birçok teknik mesele var’Yerhov’a göre, Ukrayna’daki tahılın ihracına ilişkin anlaşmanın uygulanmaya ne zaman başlayacağı, yakında İstanbul'da faaliyete geçmesi gereken Ortak Koordinasyon Merkezi çerçevesinde teknik detaylar üzerinde anlaşılması hızına bağlı.Yerhov, “Şimdi ilk gemilerin ne zaman gideceği, ilk yükler ne zaman taşınacağı gibi birçok soru soruluyor. Sanırım hala biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Burada acele etmeye, aceleci davranmaya gerek yok, zira bu şu anda tahıl sevkiyatını gerçekleştirme sürecine dahil olacak herkes için yeni bir konu. Bu merkezin tam olarak nasıl işleyeceğini anlamak ve anlaşmak çok önemli" dedi.Yerhov kimin, nereye yerleştirileceği, başvuruların nasıl alınacağı, başvuruların nasıl değerlendirileceği, bu başvurular hakkında kimin ve nasıl karar vereceği, başvuruların nasıl yapılacağı, gözlem görevinin nasıl ilerleyeceği gibi teknik nitelikte birçok soru olduğunu kaydetti.Büyükelçi, “Merkez çerçevesinde üzerinde anlaşılacak birçok önemli görev var. Görünüşe göre bunlar üzerinde anlaşmak da biraz vakit alacak, birkaç güne daha ihtiyaç var. Ancak her halükarda bu önemli konuyla ilgili gizli saklı bir şey olmayacak diye düşünüyorum” diye konuştu.'Türkiye, ikinci yarıyılda 3 milyon Rus turist bekliyor'2022'nin birinci yarıyılında Türkiye'yi yaklaşık 1 milyon Rus turistin ziyaret ettiğini kaydeden Yerhov, bunun az olmadığını ve ikinci yarıyılda 2.5-3 milyon kişinin gelmesini beklediklerini ifade etti.Birinci yarıyılda Türkiye'ye gelen Rus turistlerin yaşadığı olumsuz durumlar hakkında bilgi de paylaşan Yerhov, başta kalp hastalıkları olmak üzere kronik hastalıklar, boğulma, trafik kazaları ve diğer olaylar nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.Yerhov, Antalya Başkonsolosluğu'nun verilerine göre son 2 ay içinde 10 ciddi trafik kazası yaşandı ve 50 Rus turistin yaralandığını belirtti.Son bir ay içinde Kovid-19 vakalarının unutulmaya başlandığına dikkat çeken Yerhov, güney bölgelerinde sadece 20 kişide vaka tespit edildiğini ekledi.'Ruslar ve Ukraynalılar Türkiye'de barış içinde yaşıyor'Son dönemde Rus turistlerin ve Ukraynalı sığınmacıların Türkiye'de son derece barış içinde yaşadıklarını anlatan Rus büyükelçi, "24 Şubat'tan sonra Ukrayna ve Rusya'dan Türkiye'ye insanlar akın akın gelmeye başlayınca birtakım sürtüşmeler görüldü. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu kıvılcımlandı. İş, belirli kişilere yönelik olan ve olmayan bazı tehditlere kadar vardı. Ancak Türk makamları gerekli önlemleri aldı ve son zamanlarda bu tür şeyleri gerçekten gözlemlemiyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220727/kalin-ukraynadan-20-25-milyon-ton-tahil-piyasalara-ulasabilir-1059182333.html

https://tr.sputniknews.com/20220724/turkiyede-en-cok-para-harcayan-turistler-ruslar-almanlar-ingilizler-1059066122.html

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rusya, ukrayna, tahıl, anlaşma, rus turist