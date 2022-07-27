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https://tr.sputniknews.com/20220727/bylock-sinav-sozlugu-mahkemede-aciklandi-sinav-sorulari-dua-orgut-uyeleri-dualik-1059209782.html
'ByLock sınav sözlüğü' mahkemede açıklandı: Sınav soruları 'dua', örgüt üyeleri 'dualık'
'ByLock sınav sözlüğü' mahkemede açıklandı: Sınav soruları 'dua', örgüt üyeleri 'dualık'
FETÖ aracılığıyla sınav sorularını temin ederek SPK'da uzman yardımcısı olan kişi hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, ByLock... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T18:27+0300
2022-07-27T18:27+0300
türkiye
bylock
mahkeme
ankara cumhuriyet başsavcılığı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün 2015’te yapılan Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sorularını alıp, örgüt üyelerine dağıttığı tespit edildi.Örgüt üyelerinin aralarında yaptıkları ByLock yazışmalarında sınav sorularının kimlere verileceğini konuştukları belirlendi.Soruşturma sonunda soruları sınav öncesi temin ettiği belirlenen Sümeyye Y. hakkında iddianame düzenlendi. Örgütten sınav sorularını alarak SPK’da uzman yardımcısı olarak çalışmaya başlayan ve KHK ile ihraç edilen Sümeyye Y. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis talep edildi.Suçlamayı kabul etmediSuçlamaları kabul etmeyen Sümeyye Y., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasını gerektirecek bir hali olmadığını belirtti.Örgüt evlerine kod isimİddianamede yer alan bilgilere göre; örgütün Ankara’daki kurum sınavlarına hazırlık için açtığı sözde çalışma evleri tek tek tespit edildi. Örgütün, bu evlere deşifre olmaması için 'yıldız', 'nakış', 'mutlu', 'kısmetim', 'orkide', 'mehterler', 'bal' gibi kod isimleri verdiği belirtildi.Evde kalan kişilerin, evlere tahsis edilen GSM hatları üzerinden aileleriyle irtibata geçtiği, örgüt içi iletişimin ise evlere tahsis edilen ByLock hesapları vasıtasıyla gerçekleştiği belirtildi.Yazışmalar ortaya çıktıByLock hesapları üzerindeki yazışmalar da iddianamede yer aldı. Yazışmalarda sınav sorularından 'dua', soruların dağıtılacağı örgüt üyelerinden 'dualık' diye bahsedildiği ifade edildi.'Bahar' kod adlı Belgin G.’nin kadın çalışma evlerinden, eşi Eren G.'nin ise erkek çalışma evlerinden sorumlu olduğu belirtildi. İddianamede yer alan örgüt üyeleri arasındaki yazışmalardan bazıları şöyle:Belgin G: Dua gelmedi mi? Seher’e de verin demiş Kevser Abla. Seher’i alıp başka yere gideceğim.Eren G: Kimlere vereceksin, Şevko’ya sordun mu?Belgin G: Şimdi benim 7 kızım var, 7’si de dualık; ama Seher ve hukukçu Hatice’nin hiç dilleri yok. 35 üstünde YDS puanları da yok, dikkat çeker mi?Kadriye Y: Dil kısmını puanlarından biraz daha yüksek yapabilirler.Belgin G: Kevser Abla, öğlen hukukçuların yanına uğradım ‘SPK’ya gireceksiniz’ dedim. ‘Muhasebemiz biraz değil hiç yok’ diyorlar. Şimdi burada en az 50 alma şartı var diye biliyorum. Vergide hiçbir şey yapamayıp burada en az 50 olacak şekilde yapmak dikkat çeker mi? Çocuklar duayı bilmediklerinden 'kesin yapamayız' gözüyle bakıyorlar.Kadriye Y: SPK adayınız varsa dua iletelim.
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bylock, mahkeme, ankara cumhuriyet başsavcılığı

'ByLock sınav sözlüğü' mahkemede açıklandı: Sınav soruları 'dua', örgüt üyeleri 'dualık'

18:27 27.07.2022
© AAşifreli haberleşme programı ByLock
şifreli haberleşme programı ByLock - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© AA
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FETÖ aracılığıyla sınav sorularını temin ederek SPK'da uzman yardımcısı olan kişi hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, ByLock yazışmalarında çalınan sınav soruları için 'dua'; soruların verileceği örgüt üyeleri için 'dualık' kelimeleri kullanıldığı bilgisi yer aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün 2015’te yapılan Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sorularını alıp, örgüt üyelerine dağıttığı tespit edildi.
Örgüt üyelerinin aralarında yaptıkları ByLock yazışmalarında sınav sorularının kimlere verileceğini konuştukları belirlendi.
Soruşturma sonunda soruları sınav öncesi temin ettiği belirlenen Sümeyye Y. hakkında iddianame düzenlendi. Örgütten sınav sorularını alarak SPK’da uzman yardımcısı olarak çalışmaya başlayan ve KHK ile ihraç edilen Sümeyye Y. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

Suçlamayı kabul etmedi

Suçlamaları kabul etmeyen Sümeyye Y., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasını gerektirecek bir hali olmadığını belirtti.

Örgüt evlerine kod isim

İddianamede yer alan bilgilere göre; örgütün Ankara’daki kurum sınavlarına hazırlık için açtığı sözde çalışma evleri tek tek tespit edildi. Örgütün, bu evlere deşifre olmaması için 'yıldız', 'nakış', 'mutlu', 'kısmetim', 'orkide', 'mehterler', 'bal' gibi kod isimleri verdiği belirtildi.

Evde kalan kişilerin, evlere tahsis edilen GSM hatları üzerinden aileleriyle irtibata geçtiği, örgüt içi iletişimin ise evlere tahsis edilen ByLock hesapları vasıtasıyla gerçekleştiği belirtildi.

Yazışmalar ortaya çıktı

ByLock hesapları üzerindeki yazışmalar da iddianamede yer aldı.
Yazışmalarda sınav sorularından 'dua', soruların dağıtılacağı örgüt üyelerinden 'dualık' diye bahsedildiği ifade edildi.
'Bahar' kod adlı Belgin G.’nin kadın çalışma evlerinden, eşi Eren G.'nin ise erkek çalışma evlerinden sorumlu olduğu belirtildi. İddianamede yer alan örgüt üyeleri arasındaki yazışmalardan bazıları şöyle:
Belgin G: Dua gelmedi mi? Seher’e de verin demiş Kevser Abla. Seher’i alıp başka yere gideceğim.

Eren G: Kimlere vereceksin, Şevko’ya sordun mu?

Belgin G: Şimdi benim 7 kızım var, 7’si de dualık; ama Seher ve hukukçu Hatice’nin hiç dilleri yok. 35 üstünde YDS puanları da yok, dikkat çeker mi?

Kadriye Y: Dil kısmını puanlarından biraz daha yüksek yapabilirler.

Belgin G: Kevser Abla, öğlen hukukçuların yanına uğradım ‘SPK’ya gireceksiniz’ dedim. ‘Muhasebemiz biraz değil hiç yok’ diyorlar. Şimdi burada en az 50 alma şartı var diye biliyorum. Vergide hiçbir şey yapamayıp burada en az 50 olacak şekilde yapmak dikkat çeker mi? Çocuklar duayı bilmediklerinden 'kesin yapamayız' gözüyle bakıyorlar.

Kadriye Y: SPK adayınız varsa dua iletelim.
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