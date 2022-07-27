Cem Küçük: Gökhan Özoğuz da, Şahan Gökbakar da sık sık bu Akalay ile aynı kin ve nefreti kusuyor

"Ben de bu magazin tiplerini, 'Temkinli olun, kendinize gelin. Bak kankanız Mehmet Ali Alabora da sizin gibi konuşuyordu, sonra da ülkemizden fare gibi kaçtı' diye uyarıyorum. Bu olay üzerine FETÖ-PKK ve solcu medya, “Cem Küçük şu isimleri hedef gösterdi” diye manşet atıyor. Yahu ey FETÖ’cüler, PKK’lılar, Marksistler tamam anladık Birce Akalayları, Gökhan Özoğuzları, Şahan Gökbakarları çok seviyorsunuz, hepiniz Türk devletinden nefret etmek noktasında müttefiksiniz. Ben durduk yere mi bu isimlerden bahsettim? Birce Akalay, “Yargılanacaklarını göreceğiz” diye Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli gibi, şu an ordumuzun başında kahramanca işler yapan Sayın Millî Savunma Bakanımız Hulusi Akar Paşa gibi devlet büyüklerimizin hapse atılması özlemi içindeler. Ben de buna karşılık cevap verdim. İyi niyetle uyarıda bulundum. Esas Türk devletini temsil eden devlet büyüklerimizi tehdit eden bu solcu sanatçılar. Tıpkı zamanında Mehmet Ali Alabora’nın yaptığı gibi. Alabora da önce Türk devletini tehdit etmiş, sonra da fare gibi ülkemizden kaçmıştı. Tıpkı Birce Akalay ile aynı tehdidi yapan FETÖ’cü Rızanur Meraller gibi CHP’li Engin Özkoç’un kankası CHP’li Aykan Erdemirler gibi. Bu arada FETÖ’cü Aykan Erdemir ABD’de Türkiye’yi kötüleyen her işin merkezinde... Nitekim bu FETÖ-PKK kafası sanatçı takımı Doğu Perinçek ve Vatan Partisi’nin de düşmanıdır. Çünkü Vatan Partililer gerçek Atatürkçü insanlardır. FETÖ’cülerin hapse attığı Doğu Bey’i 80 yaşında bir kez daha hapse atmak istiyor bu Birce Akalay gibiler. Neden? Devletine sahip çıktığı için, emperyalizme karşı savaşan Tayyip Bey’in yanında durduğu için... Sevgili okurlarım şunu biliniz ki, bu ülkede devletine sahip çıkanları bu ülkeden kovmakla tehdit edenlerin hepsinin fare gibi kaçacağını göreceksiniz. Bir sene içinde fare gibi kaçacak bunlar. Çünkü bakmayın bunların klavye delikanlılığına, bunlar tavuklar gibi korkaktır. Devletine sahip çıkanlar bu ülkenin milliyetçileridir. İster Müslüman, muhafazakâr, milliyetçiler olsun ister Atatürkçü, milliyetçi kardeşlerimiz olsun bu ülkeye ölümüne bağlıdır bu insanlar.