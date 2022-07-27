CHP'li Ağbaba: CHP'nin üzerinde uzlaştığı aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur

“Türkiye bir taraftan üniversiteyi bitirip iş bulamayan veya asgari ücrete mahkûm olanların ülkesi oldu. Avukatlarımız asgari ücretle çalışıyor. İyi üniversiteleri bitirenler 10 bin liraya yoksulluk sınırı altında çalışıyor. Türkiye vasıfsızlar tarafından yönetiliyor. Okuyan insanlara düşmanlık yapıyorlar. Boğaziçi ve ODTÜ’ye yönelik saldırılar da bu yüzden. Okumuş insanlar aşağılanıyor. Doktorlar “giderlerse gitsin” denilerek aşağılandı. Gençler ülkede gelecek görmüyor ve kaçmaya çalışıyor. Böyle bir gündemde Bakan Varank açıklama yapıyor “üniversiteye gidecek olan gencin hedefi işe girmek olmamalı” diyor. Varank işsizliğe çözüm bulacağına bir Bakan olarak gençlere “işe girmeyi hedeflemeyin” diyor. Gençlerin senin gibi üç maaş alacak dayıları yok. Niteliksiz insanlar banka yönetim kurullarına, THY yönetimine, Türk Telekom’a veya Tarım Kredi Kooperatifleri’ne atanıyor. Ömründe bankadan para çekmek dışında bir şey yapmamış kişiyi banka yönetim kuruluna atadınız. Nebati’nin THY’nin ikram bölümüne atayan siz değil misiniz? AKP Genel Başkanı da daha önce “her üniversiteyi bitiren iş bulacak diye bir şey yok” demişti. TÜİK verilerine göre; yüksek öğrenim mezunu 1 milyon 61 bin kişi işsiz. İŞKUR verilerine göre ise 18 bin 24 yüksek lisans mezunu, 847 doktora mezunu genç işsiz devletten bir yıldan beri iş bekliyor.”