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CHP'li Ağbaba: CHP'nin üzerinde uzlaştığı aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur
CHP'li Ağbaba: CHP'nin üzerinde uzlaştığı aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna “6’lı masanın alacağı karar önemli ama bir kez daha ifade edelim ki, Cumhuriyet Halk... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T15:39+0300
2022-07-27T15:39+0300
2022-07-27T15:43+0300
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ekonomik kriz
veli ağbaba
asgari ücret
erken seçim
genel seçim
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ne yaptığı ziyarette gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ağbaba Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekti:'Erdoğan'ı suçlamamak için Allah'ı suçluyorlar''Türkiye dünyanın A101'i oldu'Görüşmeleri ertelenen Sosyal Medya Kanun Teklifine ilişkin olarak Ağbaba “Son yasa teklifi, baskılarımız sonucu şu an ertelendi ama daha sonra gündeme gelir ve hatta Meclis’ten geçerse Türkiye’de basın özgürlüğü diye bir şey kalmaz. Bu teklifte sansürün yanı sıra yerel medyanın gücünü kıran bir yasa teklifiydi” dedi.
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türkiye, siyaset, chp, ekonomi, ekonomik kriz, veli ağbaba, asgari ücret, erken seçim, genel seçim
CHP'li Ağbaba: CHP'nin üzerinde uzlaştığı aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur
15:39 27.07.2022 (güncellendi: 15:43 27.07.2022) Abone ol
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna “6’lı masanın alacağı karar önemli ama bir kez daha ifade edelim ki, Cumhuriyet Halk Partisi’nin üyesinden MYK’sına kadar üzerinde uzlaştığı aday Kemal Kılıçdaroğlu’dur" diye yanıt verdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ne yaptığı ziyarette gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ağbaba Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekti:
“Türkiye bir taraftan üniversiteyi bitirip iş bulamayan veya asgari ücrete mahkûm olanların ülkesi oldu. Avukatlarımız asgari ücretle çalışıyor. İyi üniversiteleri bitirenler 10 bin liraya yoksulluk sınırı altında çalışıyor. Türkiye vasıfsızlar tarafından yönetiliyor. Okuyan insanlara düşmanlık yapıyorlar. Boğaziçi ve ODTÜ’ye yönelik saldırılar da bu yüzden. Okumuş insanlar aşağılanıyor. Doktorlar “giderlerse gitsin” denilerek aşağılandı. Gençler ülkede gelecek görmüyor ve kaçmaya çalışıyor. Böyle bir gündemde Bakan Varank açıklama yapıyor “üniversiteye gidecek olan gencin hedefi işe girmek olmamalı” diyor. Varank işsizliğe çözüm bulacağına bir Bakan olarak gençlere “işe girmeyi hedeflemeyin” diyor. Gençlerin senin gibi üç maaş alacak dayıları yok. Niteliksiz insanlar banka yönetim kurullarına, THY yönetimine, Türk Telekom’a veya Tarım Kredi Kooperatifleri’ne atanıyor. Ömründe bankadan para çekmek dışında bir şey yapmamış kişiyi banka yönetim kuruluna atadınız. Nebati’nin THY’nin ikram bölümüne atayan siz değil misiniz? AKP Genel Başkanı da daha önce “her üniversiteyi bitiren iş bulacak diye bir şey yok” demişti. TÜİK verilerine göre; yüksek öğrenim mezunu 1 milyon 61 bin kişi işsiz. İŞKUR verilerine göre ise 18 bin 24 yüksek lisans mezunu, 847 doktora mezunu genç işsiz devletten bir yıldan beri iş bekliyor.”
'Erdoğan'ı suçlamamak için Allah'ı suçluyorlar'
“Türkiye’de her şeyin çivisi çıktı. “Enflasyon yok hayat pahalılığı var” derler. Döviz kuru artar, döviz lobisi derler. Faiz artar, faiz lobisini suçlarlar. Üst akılı suçlarlar, hayali düşmanlar yaratıyorlar. En son Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fetvasına bakınca gülmeden edemiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fiyat artışlarının yaşandığı bu günlerde ne diyor: “Fiyatları tayin eden Allah’tır”. Allah size akıl versin. Herkesi suçladılar, şimdi Allah’ı da suçluyorlar. Bir dönem faiz sebep, enflasyon sonuçtu, şimdi “Allah sebep, fiyat artışı sonuç” oldu. Sırf Erdoğan’ı suçlamamak için Allah’ı suçluyorlar. İsveç, İsviçre, Almanya, Japonya, Güney Kore, herhalde Allah'ın sevgili kulu ki, onlarda enflasyon yüzde 10’u geçmiyor. Bir bizde yüzde 150’ye yakın Herhalde Allah’ın en sevmediği 6. ülke biziz(!) ÖTV’yi, vergileri, maaşı, sizin bineceğiniz makam araçlarını da Allah mı belirliyor? Allah size akıl fikir versin, Allah bizi bunlardan kurtarsın.”
'Türkiye dünyanın A101'i oldu'
“Cumhurbaşkanı kararıyla Bulgaristan vatandaşlarına vize muafiyet sağlandı. Bir zamanlar AB'ye vizesiz seyahat diyorlardı. Ne dedilerse tam tersi oldu. Peki, niye bu karar alındı? Cevap basit: 1 Bulgar Levası bugün 9,28 TL. AKP, Bulgar Levasını 20 yılda, 60 kuruştan 9,3 TL'ye yükseltti. Bulgarlar sınırdan girip alışveriş yapıp geri dönüyorlardı, bu da yetmemiş olacak ki Bulgar vatandaşlarının Türkiye'ye sadece kimlikle girebilmesini sağlayan bir anlaşma imzalamışlar. Dünyanın süper gücü olacaktık, A101’i olduk. Eskiden, o beğenmedikleri “Eski Türkiye”de diplomasi, mütekabiliyet yani karşılılık esasıyla yapılırdı. Eğer Bulgar vatandaşları pasaportla girebiliyorsa Türk vatandaşları için de bu geçerli olmalıdır. Peki, AKP bunu yapabilir mi, yapamaz. Ülkeyi yol geçen hanına çevirdiler. Göçmenleri şantaj için kullanıyorlar. Şimdi para için Bulgaristan’la bile diplomasiyi yok saydılar. Bugünleri çok kısa zamanda aşacağız. Tekrar ülkeyi liyakat sahibi insanlara teslim edip hem Türk Lirası’nın itibarını düzelteceğiz, hem de enflasyonu düzelteceğiz."
Görüşmeleri ertelenen Sosyal Medya Kanun Teklifine ilişkin olarak Ağbaba “Son yasa teklifi, baskılarımız sonucu şu an ertelendi ama daha sonra gündeme gelir ve hatta Meclis’ten geçerse Türkiye’de basın özgürlüğü diye bir şey kalmaz. Bu teklifte sansürün yanı sıra yerel medyanın gücünü kıran bir yasa teklifiydi” dedi.