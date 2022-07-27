https://tr.sputniknews.com/20220727/cin-abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosinin-tayvan-ziyaretine-nasil-tepki-verir-1059201999.html

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin Tayvan ziyaretine nasıl tepki verir?

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin Tayvan ziyaretine nasıl tepki verir?

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ağustos ayında Tayvan’ı ziyaret planının gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak sonuçlar ağır olabilir. Gedik... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T15:31+0300

2022-07-27T15:31+0300

2022-07-27T15:31+0300

görüş

abd

çin

tayvan

pekin

nancy pelosi

joe biden

şi cinping

asya

amerika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104217/50/1042175042_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_a1c872148b4167b054175540c85ddd26.jpg

Çin karşıtı politikaları ile tanınan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin olası Tayvan ziyareti, ABD-Çin ilişkilerini şimdiden gerdi. Pelosi Tayvan’ı ziyaret ederse bu 1997’den beri adaya yapılan en üst düzey ABD ziyareti olacak. Tek Çin politikasını tanıyan ABD’nin bu hamlesi ise Çin’de son derece sert karşılandı.Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde 'güçlü' tedbirler alacağını açıkladı.Çin'in Kore Yarımadası İşleri Özel Temsilcisi Liu Xiaoming'in yaptığı açıklamada, Pekin'in Tayvan'nı Çin anakarasının bir parçası olarak gördüğü vurgulanarak, ulusal egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunacağı kaydedildi.ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi durumunda Pekin'in 'güçlü tedbirler alacağını' belirten Liu, 'bunun tüm sonuçlarından Washington'un sorumlu olacağı' uyarısında bulundu.Biden: Ordu iyi bir fikir olmadığını düşünüyorAmerikan Meclisi’nin Demokrat Partili Başkanı Pelosi’nin yine Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden da temkinli yaklaşıyor. Biden, söz konusu ziyaret hakkında yaptığı açıklamada, “Ordu şu anda Pelosi’nin Tayvan’a seyahat etmesinin iyi bir fikir olmadığını düşünüyor” ifadelerini kullandı.ABD medyasına yansıyan bilgilere göre ise Biden’ın ulusal güvenlik, savunma ve dış politika ekibinden en üst düzey isimler Pelosi’yi gitmemesi için ikna etmeye çalışıyorlar.Tayvan sorunu nedir?Tayvan sorununun temelleri 1950’lere dayanıyor.Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele alması ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kay Şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a kaçtı. Çan Kay Şek liderliğindeki kişiler, 1912'de kurulan 'Çin Cumhuriyeti'nin bağımsız olarak adada devam edeceğini savundu.1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Çin’i temsil eden yapı Pekin yönetimi tarafından en başından beri reddedildi. 1949’dan itibaren birçok ülkenin Çin olarak Pekin merkezli Çin Halk Cumhuriyeti’ni tanımasının ardından 1971’deki BM’de yapılan oylamada Pekin merkezli Çin Halk Cumhuriyeti, Çin’in tek meşru temsilcisi kabul edildi.Pekin, 'Tek Çin' ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini ifade ediyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor. Pekin, Tayvan'ı diplomatik olarak tanıyan ülkelerle ilişkilerini donduruyor.Tek Çin politikasını tanıyan ülkelerden biri olan ABD ise uzun yıllardır Çin’e karşı Tayvan’ı silahlandırıyor ve bölgedeki bir üssü gibi kullanıyor.‘Ziyaret , Tayvan’a yaklaşık 108 milyon dolarlık silah satışıyla aynı dönemde’Gedik Üniversitesi ASEAN Araştırmaları Merkezi Müdürü Sibel Karabel, Pelosi’nin olası ziyaretinin yaratacağı sonuçları Sputnik’e değerlendirdi.ABD’nin Çin diplomatik ilişkilerini başlattıkları zamandan itibaren Tek Çin politikasını kabul ettiğini yani Tayvan’ın Çin’in ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Çin’in meşru temsilci olduğunu taahhüt ederek ilişkileri kurduğunu ifade eden Karabel, şunları söyledi:‘Çin artık o dönemdeki gibi değil ve Şi Cinping gibi çok güçlü bir lidere sahip’Biden’ın Tayvan konusundaki gaflarını ABD’li bakanların ve sözcülerin defalarca düzelttiğini hatırlatan Karabel, şöyle devam etti:Şu anda Çin’in tam anlamıyla söylemsel bir baskı yaptığını ve böylece ABD içinde görüş ayrılıklarını tahrik ettiğini ifade eden Karabel, “Pelosi’nin bu ziyaretinin krize dönüşmemesi için en uygun çözüm aslında karşılıklı birtakım anlaşmalarla bunun sağlanması gibi görünüyor” diye ekledi.

çin

tayvan

pekin

asya

amerika

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

abd, çin, tayvan, pekin, nancy pelosi, joe biden, şi cinping, asya, amerika, ukrayna, tek çin politikası