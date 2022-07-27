https://tr.sputniknews.com/20220727/cumhurbaskanligi-en-kolay-is-bulunan-10-meslegi-acikladi-1059199016.html

Cumhurbaşkanlığı, en kolay iş bulunan 10 mesleği açıkladı

Cumhurbaşkanlığı, en kolay iş bulunan 10 mesleği açıkladı

Türkiye'de kolay iş bulan 10 meslek belli oldu. Cumhurbaşkanlığı insan kaynakları ofisi istihdam verilerini açıkladı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T14:52+0300

2022-07-27T14:52+0300

2022-07-27T14:52+0300

yaşam

türkiye

cumhurbaşkanlığı

işsizlik

meslek

tıp

doktor

istihdam

sosyal güvenlik kurumu

öğretmenlik

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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan istihdam verileri ile Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan mezun bilgilerini analiz ederek Türkiye’de en çok aranan ve en kolay iş bulanan meslekleri açıkladı.Cumhurbaşkanlığı'na göre en çok aranan ve en kolay iş bulan ilk 10 sırasındaki meslek şöyle:

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türkiye, cumhurbaşkanlığı, işsizlik, meslek, tıp, doktor, istihdam, sosyal güvenlik kurumu, öğretmenlik