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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci ön eleme turu rövanşında uzatmalara giden maçta Dinamo Kiev'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Fenerbahçe'de İsmail... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
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spor
fenerbahçe
dinamo kiev
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 0-0'ın rövanşında Dinamo Kiev'e uzatma bölümü sonunda 2-1 yenilen Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek.Fenerbahçe taraftarlarından 'Vladimir Putin' tezahüratıDinamo Kiev'in ilk golünü atan Buyalskiy, gol sevinci esnasında Fenerbahçe tribünlerine yönelik tahrik edici hareketlerde bulundu. Futbolcuya tepki gösteren Fenerbahçe tribünleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratta bulundu.
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fenerbahçe, dinamo kiev, vladimir putin

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

22:39 27.07.2022 (güncellendi: 23:16 27.07.2022)
© AAFenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© AA
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci ön eleme turu rövanşında uzatmalara giden maçta Dinamo Kiev'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek 53. dakikada kırmızı kart görürken, sarı-lacivertliler Valencia ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 0-0'ın rövanşında Dinamo Kiev'e uzatma bölümü sonunda 2-1 yenilen Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek.

Fenerbahçe taraftarlarından 'Vladimir Putin' tezahüratı

Dinamo Kiev'in ilk golünü atan Buyalskiy, gol sevinci esnasında Fenerbahçe tribünlerine yönelik tahrik edici hareketlerde bulundu. Futbolcuya tepki gösteren Fenerbahçe tribünleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratta bulundu.
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