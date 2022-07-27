https://tr.sputniknews.com/20220727/dinamo-kieve-2-1-maglup-olan-fenerbahce-sampiyonlar-ligine-veda-etti-1059213822.html
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci ön eleme turu rövanşında uzatmalara giden maçta Dinamo Kiev'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Fenerbahçe'de İsmail... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T22:39+0300
2022-07-27T22:39+0300
2022-07-27T23:16+0300
spor
fenerbahçe
dinamo kiev
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1059213990_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_1c2cdd7963a17e0d346c5c540b82820b.jpg
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 0-0'ın rövanşında Dinamo Kiev'e uzatma bölümü sonunda 2-1 yenilen Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek.Fenerbahçe taraftarlarından 'Vladimir Putin' tezahüratıDinamo Kiev'in ilk golünü atan Buyalskiy, gol sevinci esnasında Fenerbahçe tribünlerine yönelik tahrik edici hareketlerde bulundu. Futbolcuya tepki gösteren Fenerbahçe tribünleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratta bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1059213990_124:0:877:565_1920x0_80_0_0_bf891ce188d859615c7786064d1843ff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, dinamo kiev, vladimir putin
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
22:39 27.07.2022 (güncellendi: 23:16 27.07.2022) Abone ol
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci ön eleme turu rövanşında uzatmalara giden maçta Dinamo Kiev'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek 53. dakikada kırmızı kart görürken, sarı-lacivertliler Valencia ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 0-0'ın rövanşında Dinamo Kiev'e uzatma bölümü sonunda 2-1 yenilen Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek.
Fenerbahçe taraftarlarından 'Vladimir Putin' tezahüratı
Dinamo Kiev'in ilk golünü atan Buyalskiy, gol sevinci esnasında Fenerbahçe tribünlerine yönelik tahrik edici hareketlerde bulundu. Futbolcuya tepki gösteren Fenerbahçe tribünleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratta bulundu.