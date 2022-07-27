https://tr.sputniknews.com/20220727/disisleri-bakani-cavusoglu-suudi-arabistanli-mevkidasi-bin-ferhan-ile-telefonda-gorustu-1059215229.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile telefonda görüştü. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T22:55+0300
2022-07-27T22:55+0300
2022-07-27T22:55+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
türkiye
suudi arabistan
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu-Bin Ferhan görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna’dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve başta İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere uluslararası platformlardaki iş birliği ele alındı.
suudi arabistan
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mevlüt çavuşoğlu, türkiye, suudi arabistan
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu-Bin Ferhan görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna’dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve başta İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere uluslararası platformlardaki iş birliği ele alındı.