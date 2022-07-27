Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü

© AA 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Alanya’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamu kurumlarındaki FETÖ üyelerinin çıkarılmasıyla personel sayısının azaldığını ancak içeride ve yurt dışında güç kazanıldığını söyledi.