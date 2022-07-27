https://tr.sputniknews.com/20220727/diyanetten-ticaretle-ilgili-fetva-konusunda-aciklama-1059215000.html

Diyanet'ten ticaretle ilgili fetva konusunda açıklama

Diyanet'ten ticaretle ilgili fetva konusunda açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, ticaretle ilgili verilen fetvaya yönelik eleştirilere ilişkin açıklama yaptı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T22:43+0300

2022-07-27T22:43+0300

2022-07-27T22:43+0300

türkiye

diyanet başkanlığı

diyanet işleri başkanlığı

hadis

ticaret

ekonomi

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Kurulun yazılı açıklamasında, kurul tarafından 2017'de hazırlanan bir fetvada geçen hadisin bazı medya mecralarında bağlamından kopartılarak gündeme taşındığı belirtildi.Usul olarak hadis rivayetlerinin diğer delillerle birlikte bağlamı dikkate alınarak anlaşılması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Şüphe yok ki, fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah'tır" şeklinde nakledilen rivayette kastedilenin 2012'de başkanlık tarafından yayımlanan 'Hadislerle İslam' isimli eserde açıklandığı hatırlatıldı.Eserde, Hazreti Muhammed'in ticari işlemlerde spekülasyona, belirsizliğe ve taraflar arasında anlaşmazlığa yol açacak her tür muameleye mani olduğu ve fiili tedbir aldığı halde fiyat konusunda sınırlama getirmeyi uygun bulmadığına yer verildiği bildirilen açıklamada, eserdeki şu bölüm nakledildi:'İslam'ın ilkelerinin bilgisizce alaya alınması saygısızlıktır'Açıklamada, "İslam dininin kesin bir kar haddi koymadığı ve bunu piyasa şartlarına bıraktığı" görüşünün paylaşıldığı fetvanın, bazı medya mecralarında dini değerlerin hedefe konulduğu, metin içerisinde yer alan hadis-i şerifin alaya alındığı bir noktaya taşındığı belirtilerek, "Yüce dinimiz İslam'ın ilkelerinin bilgisizce alaya alınması, en hafif tabirle saygısızlıktır. Bu konuda yazan, konuşan, yorum yapan herkesi son derece özenli ve dikkatli olmaya davet ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

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diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı, hadis, ticaret, ekonomi