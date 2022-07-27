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Diyarbakır'da evden çıkmayan kiracıyı, çocuğunun gözü önünde dövdüler
Diyarbakır'da evden çıkmayan kiracıyı, çocuğunun gözü önünde dövdüler
Diyarbakır'da kontratı dolan kiracı kadın, iddiaya göre evi boşaltmadığı için ev sahipleri tarafından çocuğunun gözleri önünde dövüldü. Karşı taraf ise iddiayı... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T18:07+0300
2022-07-27T18:07+0300
yaşam
diyarbakır
kadına şiddet
kira
ev sahibi
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir kişinin, evden çıkmayan kiracısını dövdüğü öne sürüldü.Şevin D, 3 yıldır aynı evde yaşıyordu. Bir yıl önce kira kontratı biten ancak yenisini yapmayan kiracı Şevin D'ye göre bu süre boyunca kira ve faturalar düzenli bir şekilde yatırıldı. İddiaya göre yeni sözleşme yapılmaması üzerine ev sahibi kiracını döverek evden çıkarmaya çalıştı.Kiracı Şevin D, bütçesine uygun bir ev bulamadığı için de taşınamadığını söylüyor.Yaşadıklarının öncesi de olduğunu iddia eden Şevin D, ''Ev sahibi, kiralar artınca fırsatçılık yapmaya çalıştı. Sürekli kapıma geldiler. Sonra bir gün ev sahibi evi basıp bana saldırdı. Polise haber verdim. Polis gelip uyardı'' dedi.Ancak Sevin D, dün ev sahibinin yeniden gelerek kendisini tehdit ettiğini bunun üzerine de kendisini CİMER'e ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne şikayet ettiğini söyledi.'Kızımın gözü önünde dayak yedim'Sevin D, şikayetin ardından polislerin gelip tutanak tuttuğunu, bunun üzerine de kapısının tekmelendiğini öne sürdü.''Ben bir anneyim ve kızımın gözleri önünde dayak yiyorum'' diyen Sevin D, ''Kızımın okuldan geldiğini düşündüm. Ancak gelenler ev sahibi ve onun akrabalarıydı. Kızımın yanında bana saldırdılar. Burnumda kıkırdak kırıldı, kollumda yaralanma oldu. Sırtıma ve başıma vurdular'' diyerek başından geçenleri anlattı.Emlakçı emlakçı gezdiğini ve kiralık ev bulamadığını öne süren Şevin D, yardım çağrısında bulunurken ev sahibi ise iddiaları reddetti.Kontrat olmamasına rağmen Şevin D'nin evden çıkmadığını öne süren ev sahibi suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
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diyarbakır, kadına şiddet, kira, ev sahibi

Diyarbakır'da evden çıkmayan kiracıyı, çocuğunun gözü önünde dövdüler

18:07 27.07.2022
© FotoğrafDiyarbakır'da evden çıkmayan kiracısını çocuğunun önünde dövdü
Diyarbakır'da evden çıkmayan kiracısını çocuğunun önünde dövdü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© Fotoğraf
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Diyarbakır'da kontratı dolan kiracı kadın, iddiaya göre evi boşaltmadığı için ev sahipleri tarafından çocuğunun gözleri önünde dövüldü. Karşı taraf ise iddiayı yalanlayıp suç duyurusunda bulunacaklarını söylediler.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir kişinin, evden çıkmayan kiracısını dövdüğü öne sürüldü.
Şevin D, 3 yıldır aynı evde yaşıyordu. Bir yıl önce kira kontratı biten ancak yenisini yapmayan kiracı Şevin D'ye göre bu süre boyunca kira ve faturalar düzenli bir şekilde yatırıldı. İddiaya göre yeni sözleşme yapılmaması üzerine ev sahibi kiracını döverek evden çıkarmaya çalıştı.
Kiracı Şevin D, bütçesine uygun bir ev bulamadığı için de taşınamadığını söylüyor.
Yaşadıklarının öncesi de olduğunu iddia eden Şevin D, ''Ev sahibi, kiralar artınca fırsatçılık yapmaya çalıştı. Sürekli kapıma geldiler. Sonra bir gün ev sahibi evi basıp bana saldırdı. Polise haber verdim. Polis gelip uyardı'' dedi.

Ancak Sevin D, dün ev sahibinin yeniden gelerek kendisini tehdit ettiğini bunun üzerine de kendisini CİMER'e ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne şikayet ettiğini söyledi.

'Kızımın gözü önünde dayak yedim'

Sevin D, şikayetin ardından polislerin gelip tutanak tuttuğunu, bunun üzerine de kapısının tekmelendiğini öne sürdü.

''Ben bir anneyim ve kızımın gözleri önünde dayak yiyorum'' diyen Sevin D, ''Kızımın okuldan geldiğini düşündüm. Ancak gelenler ev sahibi ve onun akrabalarıydı. Kızımın yanında bana saldırdılar. Burnumda kıkırdak kırıldı, kollumda yaralanma oldu. Sırtıma ve başıma vurdular'' diyerek başından geçenleri anlattı.
Emlakçı emlakçı gezdiğini ve kiralık ev bulamadığını öne süren Şevin D, yardım çağrısında bulunurken ev sahibi ise iddiaları reddetti.

Kontrat olmamasına rağmen Şevin D'nin evden çıkmadığını öne süren ev sahibi suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
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