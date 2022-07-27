https://tr.sputniknews.com/20220727/doktor-sevgilisini-dovup-5-yerinden-bicakladi-meslekten-ma-edil-1059177484.html

Doktor, sevgilisini dövüp 5 yerinden bıçakladı: 'Meslekten men edilmesini istiyorum'

Doktor, sevgilisini dövüp 5 yerinden bıçakladı: 'Meslekten men edilmesini istiyorum'

Elazığ'da doktor Sinan Bulut, sevgilisi Dilan T.’yi kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada 5 yerinden bıçaklayıp, dövdü. Kaçıp, komşulara sığınan Dilan T... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T01:15+0300

2022-07-27T01:15+0300

2022-07-27T01:33+0300

türkiye

doktor

kadına şiddet

darp

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Elazığ’da doktor sevgilisi tarafından 2 saat boyunca öldürülesiye darp edilen ve 5 yerinden bıçaklanan genç kadın, ölümden döndü. Sırtına aldığı bıçak darbesi ile akciğeri sönen ve makine bağlı şekilde nefes alan kadın hastanede tedavi altına alındı. Kadınlara cesaret vermek için konuştuğunu belirten kadın, "Beni darp ede ede yorulmuştu. Bir fırsatını bulup kaçtım, komşuya sığındım" dedi. Olayın ardından yakalanıp mahkemeye sevk edilen cani doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 2 gün önce merkeze bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hastanede doktor olan Sinan Bulut. ve sevgilisi Dilan T. akşam yemeğinde bir araya geldi. Dilan T, yemekten sonra cüzdanı ve kimliğini almak için Sinan Bulut’un evine geçti. Dilan T, burada adeta dehşeti yaşadı. Sinan Bulut’un yemekte çıkardığı kıskançlık tartışması evde şiddete döndü. Dilan T.’nin önceki ilişkisini sorgulamaya başlayan Sinan Bulut ardından eline aldığı bıçağı koltuğa saplayarak konuşacaksın demeye başladı. Bir anda sinirlenen Sinan Bulut, Dilan T'ye yumruk attı ve bıçağı sırtına sapladı. 2 saat boyunca şiddet gören ve 5 yerinden bıçaklanan Dilan T, Bulut'un yorgun düşmesinden fırsat bularak evden çıktı ve komşulara sığındı. Ardından haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Bulut, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Bıçağı alıp sırtıma sapladı'Doktor erkek arkadaşıyla akşam yemeğine çıktıklarını anlatan Dilan T, "Her şey yolundaydı. Hep bir güven problemi vardı. Bunu bana yansıtıyordu. Yemek esnasında sürekli onurumu kıracak cümleler kurmaya ve tartışmaya başladık. Tekrar tatlı bir şekilde konuşmaya devam etti. Ardından yemekten ayrıldık. Cüzdanım ve kimliğim onun evindeydi. Onları alıp eve geçecektim. Orada tekrar sinirlenmeye başladı. Bıçağı aldı ve koltuğa saplayıp konuşacaksın demeye başladı. Eski hayatımda olan insanlarla ilgili sorular sormaya başladı. Bu seni alakadar etmez dedim. Sinirlenip bana yumruk attı. Sonrasında beni darp etmeye başladı. Bende bana zarar vermesin diye konuşmadım ve onu sakinleştirmeye başladım. Elindeki bıçaktan çok korktum. Bıçağı alıp sırtıma sapladı. Sapladığı bıçakta akciğer zarımı yırtmış ve ciğerim o esnada sönmüş. Nefes zorluğu çekmeye başladım. Beni darp etmeye devam etti ve boğmaya çalıştı” diye konuştu. 'Bıçağı boğazıma dayadı, o sıra yalvardım, bıçağı tutup saçımı kesti'Uzaklaştırmak için tekme attığını aktaran Dilan T, konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Bu röportajı da kadınlara cesaret olsun diye yapmak istedim'Kadına şiddetin her zaman karşısında olduğunu dile getiren Dilan T, "Bunu yaşayabileceğim hiç aklıma gelmiyordu. Şu an bu durumun içerisinde olmak beni çok üzüyor. Bu röportajı da kadınlara cesaret olsun diye yapmak istedim. Hiçbir kadın bundan çekinmesin ve utanmasın. Utanılacak kişiler bizler değiliz, bunu yapan kişilerdir. Bu ömür boyu bende travma olarak kalacak. Ama bu leke ömür boyu onda da kalsın. Hele ki doktorlara yapılan şiddetin bu kadar gündemde olduğu bir dönemde bir doktorun bir insana can vermesi gerekirken, can vermese bile zarar vermemesi gerekirken onun beni öldürmeye çalışması kınıyorum” şeklinde konuştu. 'Meslekten men edilmesini istiyorum'Adalete güvendiğini vurgulayan Dilan T, “Gözaltına alındıktan hemen sonra tutuklandı. Bu benim için çok büyük bir şey. Bu durumda çok mutluyum. Umarım ki hak ettiği cezayı alır. Maddi ve manevi tamamen yasal haklarımı kullanacağım. Meslekten men edilmesini istiyorum. Bana böyle zarar veren bir insanın kesinlikle mesleğini icra edebileceğini düşünmüyorum. Gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi. ''Gözlerini oyacağım, seni bu evde sağ çıkarmayacağım' dedi' Vücudunda 5 bıçak darbesi olduğunu aktaran Dilan T, şöyle devam etti:

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doktor, kadına şiddet, darp