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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220727/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059182650.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar kuru güne 17.87 TL'den başladı, euro ise 18.14 TL'den işlem görüyor. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T09:14+0300
2022-07-27T09:14+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
ekonomi
altın
çeyrek altın
gram altın
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Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kritik faiz kararı öncesinde yüksek seyrini koruyor.Bankalararası piyasada dolar/TL, 17.87'nin üzerinde yılın zirvesine yakın seyrediyor. Kur dün 17.8780 ile 20 Aralık'tan beri en yüksek düzeyi görmüştü.Euro/TL 18.14 lira civarında hareket ediyor.75 baz puan artış beklentisiPiyasalarda, Fed'in bugün sona erecek para politikası toplantısında 75 baz puan faiz artırımına gideceği fiyatlanıyor. Vadeli kontratlar 100 baz puan faiz artırımına yüzde 15 olasılık veriyor.Yatırımcılar Fed faiz kararının yanı sıra yarın açıklanacak ABD büyüme verilerini de takip edecek. Geçen hafta Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik veriler risk iştahının azalmasına ve piyasalarda kayıplara yol açmıştı.Çeyrek altın ne kadar?Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde yatay seyrediyor.Altının uluslararası piyasadaki ons fiyatı 1720 doların hemen altında işlem görüyor.İç piyasada gram altın 988, çeyrek altın 1634, cumhuriyet altını 6 bin 725 liradan satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220726/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059141073.html
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dolar, dolar/tl, euro, ekonomi, altın, çeyrek altın, gram altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:14 27.07.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZ
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Dolar kuru güne 17.87 TL'den başladı, euro ise 18.14 TL'den işlem görüyor.
Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kritik faiz kararı öncesinde yüksek seyrini koruyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL, 17.87'nin üzerinde yılın zirvesine yakın seyrediyor. Kur dün 17.8780 ile 20 Aralık'tan beri en yüksek düzeyi görmüştü.
Euro/TL 18.14 lira civarında hareket ediyor.

75 baz puan artış beklentisi

Piyasalarda, Fed'in bugün sona erecek para politikası toplantısında 75 baz puan faiz artırımına gideceği fiyatlanıyor. Vadeli kontratlar 100 baz puan faiz artırımına yüzde 15 olasılık veriyor.
Yatırımcılar Fed faiz kararının yanı sıra yarın açıklanacak ABD büyüme verilerini de takip edecek. Geçen hafta Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik veriler risk iştahının azalmasına ve piyasalarda kayıplara yol açmıştı.

Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde yatay seyrediyor.
Altının uluslararası piyasadaki ons fiyatı 1720 doların hemen altında işlem görüyor.

İç piyasada gram altın 988, çeyrek altın 1634, cumhuriyet altını 6 bin 725 liradan satılıyor.
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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