https://tr.sputniknews.com/20220727/dso-yuzde-70i-avrupa-yuzde-25i-amerikada-olmak-uzere-maymun-cicegi-virusu-vakalari-18-bini-asti-1059210535.html

DSÖ: Yüzde 70'i Avrupa, yüzde 25'i Amerika'da olmak üzere maymun çiçeği virüsü vakaları 18 bini aştı

DSÖ: Yüzde 70'i Avrupa, yüzde 25'i Amerika'da olmak üzere maymun çiçeği virüsü vakaları 18 bini aştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde maymun çiçeği vakalarının sayısının 18 binin üzerine çıktığını açıkladı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T19:02+0300

2022-07-27T19:02+0300

2022-07-27T19:02+0300

dsö

dünya

maymun çiçeği virüsü

vaka

tedros adhanom ghebreyesus

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DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, maymun çiçeği salgınına dair son gelişmeleri paylaştı.Şimdiye kadar DSÖ'nün 78 ülkeden 18 bin vakayı doğruladığını aktaran Ghebreyesus, "Vakaların yüzde 70'ini DSÖ'nün Avrupa Bölgesi, yüzde 25'ini de Amerikalar Bölgesi oluşturuyor" dedi.Vakaların yüzde 10'u hastaneye kaldırıldıGhebreyesus, an itibarıyla vakaların yüzde 10'unun hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Ülkeler, topluluklar ve şahıslar bu riski ciddiye alır ve yayılımı önlemek için gerekli tedbirlere başvurursa bu salgın durdurulabilir" değerlendirmesinde bulundu.Maymun çiçeğinin erkek erkeğe cinsel ilişki dışında kucaklama, öpüşme, kirli havlu ve çarşaf kullanımı yoluyla da bulaşabileceğinin altını çizen Ghebreyesus, "DSÖ, maymun çiçeğine yakalanan ve yakalanma riski olan kişiler için aşılanma tavsiyesinde bulunmaktadır" ifadesini kullandı.Ghebreyesus, şu an çiçek aşılarından MVA-BN'nin Kanada, Avrupa Birliği ve ABD tarafından onaylandığı bilgisini paylaşarak, "LC16 ve ACAM2000 aşılarının da maymun çiçeğine karşı kullanımı üzerinde duruluyor" diye konuştu.

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dsö, maymun çiçeği virüsü, vaka, tedros adhanom ghebreyesus