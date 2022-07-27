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https://tr.sputniknews.com/20220727/eminonunde-taksiciler-turistleri-almak-icin-engelli-ve-yasli-kadini-araclarina-almadi-1059208793.html
Eminönü'nde taksiciler, turistleri almak için engelli ve yaşlı kadını araçlarına almadı
Eminönü'nde taksiciler, turistleri almak için engelli ve yaşlı kadını araçlarına almadı
Eminönü'nde yol kenarında taksi bekleyen engelli ve yaşlı kadını almayıp turistleri bekleyen ticari taksi sürücüleri tepki çekti. O anlar ise cep telefonu... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
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eminönü
taksi
taksici
engelli
yaşlı
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Olay, Eminönü Meydan'da Salı günü saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tekerlekli sandalye üzerinde oturan engelli yaşlı kadın, taksiye binmek için bir yakınıyla cadde üzerine geldi. Bu esnada yoldan geçen boş taksiler yaşlı kadının yakınının el işareti yapmasına rağmen durmadı. Taksicilerden bazıları yol üzerinde bulunan bir turisti araca aldı. Yaşlı kadının yakını durumu yoldan geçen zabıta ekibine bildirip taksicileri şikayet etti. Uzun süre cadde üzerinde araç bekleyen engelli kadının mağdur olduğu görüldü.
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istanbul, eminönü, taksi, taksici, engelli, yaşlı

Eminönü'nde taksiciler, turistleri almak için engelli ve yaşlı kadını araçlarına almadı

17:23 27.07.2022 (güncellendi: 17:40 27.07.2022)
© DHATaksi, Eminönü, İstanbul
Taksi, Eminönü, İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© DHA
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Eminönü'nde yol kenarında taksi bekleyen engelli ve yaşlı kadını almayıp turistleri bekleyen ticari taksi sürücüleri tepki çekti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Eminönü Meydan'da Salı günü saat 20.00 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, tekerlekli sandalye üzerinde oturan engelli yaşlı kadın, taksiye binmek için bir yakınıyla cadde üzerine geldi. Bu esnada yoldan geçen boş taksiler yaşlı kadının yakınının el işareti yapmasına rağmen durmadı.
Taksicilerden bazıları yol üzerinde bulunan bir turisti araca aldı. Yaşlı kadının yakını durumu yoldan geçen zabıta ekibine bildirip taksicileri şikayet etti.
Uzun süre cadde üzerinde araç bekleyen engelli kadının mağdur olduğu görüldü.
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