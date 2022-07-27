https://tr.sputniknews.com/20220727/eytye-turk-modeli-prim-gun-sayisina-bakilacak-1059181167.html

EYT'ye 'Türk modeli': Prim gün sayısına bakılacak

EYT'ye 'Türk modeli': Prim gün sayısına bakılacak

Yapılan çalışmada en fazla üzerinde durulan formül kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin prim gün sayısını dolduranların yaş şartını yerine getirmemiş olsa... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T07:14+0300

2022-07-27T07:14+0300

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türkiye

eyt

prim

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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için formül arayışını sürdüren hükümet çalışmalarına hız verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde uzmanlardan oluşturulan bir komisyon dünyadaki farklı emeklilik sistemlerini incelemeye başladı. Sosyal güvenlik uzmanları, özellikle Almanya ve Finlandiya’da uygulanan sistemin Türkiye’ye uyarlanabileceğine dikkat çekiyor. Her iki ülkede emeklilik yaşı 67. Ancak 67 yaşını beklemek istemeyenler için de 63 ve 40 yıllık süre dikkate alınıyor ve emekli olmak isteyenlere yüzde 12-18 arasında bir kesinti yapılarak maaş bağlanıyor. Diğer ülke örnekleri üzerinde de çalışan komisyon, Türkiye’ye özgü bir modeli ortaya çıkarmayı hedefliyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, komisyonun yaptığı çalışmada en fazla üzerinde durulan formül, kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin prim gün sayısını dolduranların, yaş şartını yerine getirmemiş olsa bile, hemen emekli edilmesi. EYT’lilerin kademeli olarak emekli edilmesi de tartışılan formüller arasında yer alıyor.EPT de gündemdeHükûmet, yaşını tamamlamasına rağmen prim eksiği olduğu için emeklilik hakkını elde edemeyen ‘emeklilikte prime takılanlara’ (EPT) da çözüm bulunmasını gündemine aldı. Bu doğrultuda eksik primlerin tamamlanmasına yönelik bir düzenleme yapılması veya mevcut prim gün sayısı üzerinden eksik maaş bağlanması formülü tartışılıyor.

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eyt, prim