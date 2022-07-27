Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220727/fatihte-havuz-patladi-okul-bahcesi-gole-dondu-1059204540.html
Fatih'te havuz patladı: Okul bahçesi göle döndü
Fatih'te havuz patladı: Okul bahçesi göle döndü
Fatih'te bir okulun bahçesindeki portatif havuz patladı. Patlama sonucu okulun bahçesi ve bodrumu su ile doldu. Bir kişi yaralandı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T16:03+0300
2022-07-27T16:03+0300
türkiye
türkiye
istanbul
fatih
havuz
okul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1059204395_0:0:661:372_1920x0_80_0_0_f288559bd7dbafc73eb0beb774d3d3c8.jpg
İstanbul'da Fatih Belediyesi tarafından Mevlanakapı Mahallesi'nde bulunan Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesine bir süre önce portatif havuz kuruldu.Sıcak havada çocukların yüzmesini sağlamak amacıyla kurulan havuzu çevreleyen demirlerden birinin kayması sonucu havuz patladı.Tonlarca su içinde okul bahçesi ve bodrumuna dolarken bu sırada içinde bulunan çocuklar korku dolu anlar yaşadı.1 kişi yaralandıÇocukların "tsunami gibiydi" sözleri cep telefonuyla çekilen görüntülere yansıdı. Olayın bildirilmesi üzerine gelen yetkililer bilgi alırken, hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Herhangi mal ve cana zarar gelmeyen olaya ekiplerimiz hızlıca müdahale etmişlerdir. Gerekli tedbirler alındıktan sonra cuma günü itibariyle havuzumuz tekrar hizmete açılacaktır" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220602/sultangazide-yol-cokmesi-sonucu-iskiye-ait-su-borusu-patladi-1056909284.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1059204395_0:0:501:376_1920x0_80_0_0_0da8594e7b32ff67437734e78de47a48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, istanbul, fatih, havuz, okul

Fatih'te havuz patladı: Okul bahçesi göle döndü

16:03 27.07.2022
© DHAFatih'te havuz patladı: Okul bahçesi göle döndü
Fatih'te havuz patladı: Okul bahçesi göle döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
Fatih'te bir okulun bahçesindeki portatif havuz patladı. Patlama sonucu okulun bahçesi ve bodrumu su ile doldu. Bir kişi yaralandı.
İstanbul'da Fatih Belediyesi tarafından Mevlanakapı Mahallesi'nde bulunan Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesine bir süre önce portatif havuz kuruldu.
Sıcak havada çocukların yüzmesini sağlamak amacıyla kurulan havuzu çevreleyen demirlerden birinin kayması sonucu havuz patladı.
Tonlarca su içinde okul bahçesi ve bodrumuna dolarken bu sırada içinde bulunan çocuklar korku dolu anlar yaşadı.

1 kişi yaralandı

Çocukların "tsunami gibiydi" sözleri cep telefonuyla çekilen görüntülere yansıdı. Olayın bildirilmesi üzerine gelen yetkililer bilgi alırken, hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Herhangi mal ve cana zarar gelmeyen olaya ekiplerimiz hızlıca müdahale etmişlerdir. Gerekli tedbirler alındıktan sonra cuma günü itibariyle havuzumuz tekrar hizmete açılacaktır" denildi.
Sultangazi'de yol çökmesi sonucu İSKİ'ye ait su borusu patladı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
TÜRKİYE
Sultangazi'de yol çökmesi sonucu İSKİ'ye ait su borusu patladı
2 Haziran , 11:52
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала