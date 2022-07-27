https://tr.sputniknews.com/20220727/fatihte-havuz-patladi-okul-bahcesi-gole-dondu-1059204540.html

Fatih'te havuz patladı: Okul bahçesi göle döndü

Fatih'te havuz patladı: Okul bahçesi göle döndü

Fatih'te bir okulun bahçesindeki portatif havuz patladı. Patlama sonucu okulun bahçesi ve bodrumu su ile doldu. Bir kişi yaralandı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T16:03+0300

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İstanbul'da Fatih Belediyesi tarafından Mevlanakapı Mahallesi'nde bulunan Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesine bir süre önce portatif havuz kuruldu.Sıcak havada çocukların yüzmesini sağlamak amacıyla kurulan havuzu çevreleyen demirlerden birinin kayması sonucu havuz patladı.Tonlarca su içinde okul bahçesi ve bodrumuna dolarken bu sırada içinde bulunan çocuklar korku dolu anlar yaşadı.1 kişi yaralandıÇocukların "tsunami gibiydi" sözleri cep telefonuyla çekilen görüntülere yansıdı. Olayın bildirilmesi üzerine gelen yetkililer bilgi alırken, hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Herhangi mal ve cana zarar gelmeyen olaya ekiplerimiz hızlıca müdahale etmişlerdir. Gerekli tedbirler alındıktan sonra cuma günü itibariyle havuzumuz tekrar hizmete açılacaktır" denildi.

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türkiye, istanbul, fatih, havuz, okul