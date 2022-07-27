https://tr.sputniknews.com/20220727/fed-faiz-kararini-acikladi-1059213632.html

Fed faiz oranını 75 baz puan artırdı

Fed faiz oranını 75 baz puan artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2.25-2.50 aralığına yükseltti. 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T21:05+0300

2022-07-27T21:05+0300

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ekonomi

fed

abd merkez bankası

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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2.25-2.50 seviyesine çıkardı.Karar oybirliği ile alındı. Karar metninde Fed'in enflasyon risklerine karşı yüksek derecede dikkatli olduğu mesajı yenilendi. Enflasyonla ilgili Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yüzde 2'lik hedefe dönme konusunda güçlü bir taahhüdü olduğu ifade edildi.Metinde harcamalar ve üretimin ücret artışlarına rağmen daha yumuşadığına vurgu yapıldı.

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2022

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fed, abd merkez bankası