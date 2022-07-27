https://tr.sputniknews.com/20220727/fed-faiz-kararini-acikladi-1059213632.html
Fed faiz oranını 75 baz puan artırdı
Fed faiz oranını 75 baz puan artırdı
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2.25-2.50 aralığına yükseltti. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T21:05+0300
2022-07-27T21:05+0300
2022-07-27T21:49+0300
ekonomi
fed
abd merkez bankası
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2.25-2.50 seviyesine çıkardı.Karar oybirliği ile alındı. Karar metninde Fed'in enflasyon risklerine karşı yüksek derecede dikkatli olduğu mesajı yenilendi. Enflasyonla ilgili Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yüzde 2'lik hedefe dönme konusunda güçlü bir taahhüdü olduğu ifade edildi.Metinde harcamalar ve üretimin ücret artışlarına rağmen daha yumuşadığına vurgu yapıldı.
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fed, abd merkez bankası
Fed faiz oranını 75 baz puan artırdı
21:05 27.07.2022 (güncellendi: 21:49 27.07.2022) Abone ol
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2.25-2.50 aralığına yükseltti.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2.25-2.50 seviyesine çıkardı.
Karar oybirliği ile alındı.
Karar metninde Fed'in enflasyon risklerine karşı yüksek derecede dikkatli olduğu mesajı yenilendi. Enflasyonla ilgili Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yüzde 2'lik hedefe dönme konusunda güçlü bir taahhüdü olduğu ifade edildi.
Metinde harcamalar ve üretimin ücret artışlarına rağmen daha yumuşadığına vurgu yapıldı.