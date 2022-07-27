https://tr.sputniknews.com/20220727/filipinlerde-71-buyuklugunde-deprem--1059180086.html
Filipinler'de 7.1 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 7.1 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in kuzeyinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T04:26+0300
2022-07-27T04:26+0300
2022-07-27T04:47+0300
dünya
filipinler
deprem
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Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre Filipinler'deki Luzon bölgesinde 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin merkez üssü San Ramon'un 20 kilometre kuzeydoğusu, derinliği ise 10 kilometre olarak belirlendi.Can kaybı veya maddi hasara ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
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filipinler, deprem
Filipinler'de 7.1 büyüklüğünde deprem
04:26 27.07.2022 (güncellendi: 04:47 27.07.2022) Abone ol
Filipinler'in kuzeyinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre Filipinler'deki Luzon bölgesinde 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü San Ramon'un 20 kilometre kuzeydoğusu, derinliği ise 10 kilometre olarak belirlendi.
Can kaybı veya maddi hasara ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.