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https://tr.sputniknews.com/20220727/filipinlerde-71-buyuklugunde-deprem--1059180086.html
Filipinler'de 7.1 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 7.1 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in kuzeyinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T04:26+0300
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dünya
filipinler
deprem
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Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre Filipinler'deki Luzon bölgesinde 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin merkez üssü San Ramon'un 20 kilometre kuzeydoğusu, derinliği ise 10 kilometre olarak belirlendi.Can kaybı veya maddi hasara ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
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filipinler, deprem

Filipinler'de 7.1 büyüklüğünde deprem

04:26 27.07.2022 (güncellendi: 04:47 27.07.2022)
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© DHA
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Filipinler'in kuzeyinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre Filipinler'deki Luzon bölgesinde 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü San Ramon'un 20 kilometre kuzeydoğusu, derinliği ise 10 kilometre olarak belirlendi.
Can kaybı veya maddi hasara ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
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