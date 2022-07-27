https://tr.sputniknews.com/20220727/hastanede-silahli-kavga-1-olu-2-yarali-1059211278.html
Hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T19:31+0300
2022-07-27T19:31+0300
2022-07-27T19:31+0300
yaşam
hastane
elazığ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058564935_0:332:1201:1007_1920x0_80_0_0_4c5fbc6fc51d02b85701598dba974667.jpg
Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden Abdülhadi Bilken (34), aynı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada hastanede bekleyen ve olayla ilgisi olmayan Fatma Aslan'ın da seken kurşunla hafif yaralandığı belirtildi. Yaralılar Fatma Aslan ve Serdar Tatlı'nın tedavileri sürüyor.Olay, öğleden sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde meydana geldi.Hastane içerisinde karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.Sağlıkçılar, hasta ve refakatçilerin panik yaşadığı kavgada biri çıkışta, 2 kişi silahla vuruldu.Yaralılardan biri kurtarılamadıİhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan biri aynı hastanede, diğeri ise Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.Yaralanan 3 kişiden Abdülhadi Bilken (34), aynı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Bilken'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.Kavgada hastanede bekleyen ve olayla ilgisi olmayan Fatma Aslan'ın da seken kurşunla hafif yaralandığı belirtildi.Yaralılar Fatma Aslan ve Serdar Tatlı'nın tedavileri sürüyor.Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
elazığ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058564935_0:219:1201:1119_1920x0_80_0_0_90e4e0c09a48eff153a55f6854a6bcef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hastane, elazığ
Hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Abone ol
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden Abdülhadi Bilken (34), aynı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada hastanede bekleyen ve olayla ilgisi olmayan Fatma Aslan'ın da seken kurşunla hafif yaralandığı belirtildi. Yaralılar Fatma Aslan ve Serdar Tatlı'nın tedavileri sürüyor.
Olay, öğleden sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde meydana geldi.
Hastane içerisinde karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Sağlıkçılar, hasta ve refakatçilerin panik yaşadığı kavgada biri çıkışta, 2 kişi silahla vuruldu.
Yaralılardan biri kurtarılamadı
İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan biri aynı hastanede, diğeri ise Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralanan 3 kişiden Abdülhadi Bilken (34), aynı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bilken'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.
Kavgada hastanede bekleyen ve olayla ilgisi olmayan Fatma Aslan'ın da seken kurşunla hafif yaralandığı belirtildi.
Yaralılar Fatma Aslan ve Serdar Tatlı'nın tedavileri sürüyor.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.