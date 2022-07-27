https://tr.sputniknews.com/20220727/hastanede-silahli-kavga-1-olu-2-yarali-1059211278.html

Hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T19:31+0300

2022-07-27T19:31+0300

2022-07-27T19:31+0300

yaşam

hastane

elazığ

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Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden Abdülhadi Bilken (34), aynı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada hastanede bekleyen ve olayla ilgisi olmayan Fatma Aslan'ın da seken kurşunla hafif yaralandığı belirtildi. Yaralılar Fatma Aslan ve Serdar Tatlı'nın tedavileri sürüyor.Olay, öğleden sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde meydana geldi.Hastane içerisinde karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.Sağlıkçılar, hasta ve refakatçilerin panik yaşadığı kavgada biri çıkışta, 2 kişi silahla vuruldu.Yaralılardan biri kurtarılamadıİhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan biri aynı hastanede, diğeri ise Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.Yaralanan 3 kişiden Abdülhadi Bilken (34), aynı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Bilken'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.Kavgada hastanede bekleyen ve olayla ilgisi olmayan Fatma Aslan'ın da seken kurşunla hafif yaralandığı belirtildi.Yaralılar Fatma Aslan ve Serdar Tatlı'nın tedavileri sürüyor.Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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hastane, elazığ