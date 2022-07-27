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https://tr.sputniknews.com/20220727/hastanede-silahli-kavga-1-olu-2-yarali-1059211278.html
Hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T19:31+0300
2022-07-27T19:31+0300
yaşam
hastane
elazığ
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Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden Abdülhadi Bilken (34), aynı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada hastanede bekleyen ve olayla ilgisi olmayan Fatma Aslan'ın da seken kurşunla hafif yaralandığı belirtildi. Yaralılar Fatma Aslan ve Serdar Tatlı'nın tedavileri sürüyor.Olay, öğleden sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde meydana geldi.Hastane içerisinde karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.Sağlıkçılar, hasta ve refakatçilerin panik yaşadığı kavgada biri çıkışta, 2 kişi silahla vuruldu.Yaralılardan biri kurtarılamadıİhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan biri aynı hastanede, diğeri ise Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.Yaralanan 3 kişiden Abdülhadi Bilken (34), aynı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Bilken'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.Kavgada hastanede bekleyen ve olayla ilgisi olmayan Fatma Aslan'ın da seken kurşunla hafif yaralandığı belirtildi.Yaralılar Fatma Aslan ve Serdar Tatlı'nın tedavileri sürüyor.Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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hastane, elazığ

Hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

19:31 27.07.2022
© Sputnik / @hekim_birligiÇukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi, 50 kişilik grup tarafından basıldı
Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi, 50 kişilik grup tarafından basıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© Sputnik / @hekim_birligi
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Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden Abdülhadi Bilken (34), aynı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada hastanede bekleyen ve olayla ilgisi olmayan Fatma Aslan'ın da seken kurşunla hafif yaralandığı belirtildi. Yaralılar Fatma Aslan ve Serdar Tatlı'nın tedavileri sürüyor.
Olay, öğleden sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde meydana geldi.
Hastane içerisinde karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Sağlıkçılar, hasta ve refakatçilerin panik yaşadığı kavgada biri çıkışta, 2 kişi silahla vuruldu.

Yaralılardan biri kurtarılamadı

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan biri aynı hastanede, diğeri ise Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralanan 3 kişiden Abdülhadi Bilken (34), aynı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bilken'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.
Kavgada hastanede bekleyen ve olayla ilgisi olmayan Fatma Aslan'ın da seken kurşunla hafif yaralandığı belirtildi.
Yaralılar Fatma Aslan ve Serdar Tatlı'nın tedavileri sürüyor.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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