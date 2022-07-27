https://tr.sputniknews.com/20220727/hindistanda-sahte-ickiden-olenlerin-sayisi-38e-yukseldi-1059196784.html
Hindistan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e yükseldi
Hindistan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e yükseldi
Hindistan’ın Gujarat eyaletinde sahte içki tükettikten sonran hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e çıktı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T14:13+0300
2022-07-27T14:13+0300
2022-07-27T14:14+0300
dünya
hindistan
sahte içki
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Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Eyalet yetkilileri, sahte alkolden ölenlerin sayısının 38'e yükseldiğini açıkladı. Polis Ashok Kumar Yadav, "Hastaneye kaldırılan ve sağlık durumu kritik olan kişilerden bazıları yaşamını yitirdi. Neredeyse seyreltilmemiş metil alkol tüketmişler" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 6 kişi ise tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220726/hindistanda-26-kisi-sahte-ickiden-oldu--1059142281.html
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hindistan, sahte içki
Hindistan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e yükseldi
14:13 27.07.2022 (güncellendi: 14:14 27.07.2022) Abone ol
Hindistan’ın Gujarat eyaletinde sahte içki tükettikten sonran hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e çıktı.
Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Eyalet yetkilileri, sahte alkolden ölenlerin sayısının 38'e yükseldiğini açıkladı. Polis Ashok Kumar Yadav, "Hastaneye kaldırılan ve sağlık durumu kritik olan kişilerden bazıları yaşamını yitirdi. Neredeyse seyreltilmemiş metil alkol tüketmişler" ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 6 kişi ise tutuklandı.