https://tr.sputniknews.com/20220727/hirsizi-pencereden-kacarken-yakaladi-polis-gelene-kadar-15-dakika-camdan-sarkitti-1059203947.html

Hırsızı pencereden kaçarken yakaladı, polis gelene kadar 15 dakika camdan sarkıttı

Hırsızı pencereden kaçarken yakaladı, polis gelene kadar 15 dakika camdan sarkıttı

Beyoğlu'nda bir kişi evine giren eli bıçaklı hırsızı pencereden kaçmak üzereyken ensesinden yakaladı. Ev sahibi, pervazda asılı kalan hırsızı 15 dakika boyunca... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T15:55+0300

2022-07-27T15:55+0300

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hırsızlık

beyoğlu

türkiye

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İstanbul Beyoğlu'nda ev sahibi, pencereden kaçmaya çalışan hırsızı ensesinden yakaladı.Geçen hafta meydana gelen olayda, 3 katlı binanın 2. katında oturan Yasin Ekin, pencere açık şekilde evinin salonunda uyurken koridordan gelen sese uyandı.Eşinin kalkmış olabileceğini düşünerek seslenen Ekin, cevap gelmeyince koridora doğru yöneldi.Hırsızla yüz yüze geldiEv sahibi Ekin, koridora gelince eşi yerine elinde bıçakla bekleyen hırsızlık şüphelisiyle yüz yüze geldi.Odasında uyuyan eşinin uyanıp hırsızla karşılaşabileceğini düşünen Ekin, can havliyle şüphelinin üzerine atladı.Ev sahibi, hırsızlık şüphelisinin bıçak tutan elini tutarken, aralarında arbede yaşandı.Koridorda başlayan boğuşma salona taşınırken, şüpheli kısa süreliğine ev sahibinin elinden kurtularak açık pencereden kaçmaya çalıştı.Hemen arkasından koşan Yasin Ekin, 2. kattan arka sokağa atlamaya çalışan şüpheliyi ensesinden yakaladı.Ev sahibi, pencere pervazında asılı kalan şüpheliyi polis gelene yaklaşık 15 dakika boyunca o şekilde tuttu. Ekin, polisin gelmesinin ardından hırsızlık şüphelisini serbest bıraktı.Şüpheli, eve girmek için kullandığı pencere demirlerine tutunarak aşağı indikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüphelinin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.Ev sahibi Yasin Ekin, olayın yaşandığı sabah çok sıcak olduğu için pencereyi açıp salonda televizyon izlerken uyuya kaldığını belirterek "Camdan atlamaya çalışırken ensesinden tuttum. Camdan atlamak istedi, ben bırakmadım. Komşular polisi aramışlar. Polisin gelmesi bir 10-15 dakika sürdü. Kaçmak istedi, 'Bırak gideyim', dedi. Ben de dedim ki 'Elindeki bıçağı bırak, git'. Bıçağı bırakmayınca ben de onu bırakmadım. Öyle kaldık. Polis gelinceye kadar 15 dakika öyle bekledik. Hapisten yeni çıkmış. Hapisten çıkıp buraya gelmiş. Şu an tutuklu" diye konuştu.Eşi şüpheliyle karşılaşmasın diye üzerine atladıOdasında uyuyan eşinin hırsızlık şüphelisiyle karşılaşabileceği düşüncesiyle üzerine atladığını ifade eden Ekin, "Elim kesildi, ben de yara aldım bıçağı tuttuğum için. Ama o anın sıcaklığıyla düşünemiyorsun. Direkt üstüne atladım, evde eşim de vardı" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220726/parmak-izi-alacagiz-diyerek-altinlarini-caldilar-1059162215.html

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hırsızlık, beyoğlu