https://tr.sputniknews.com/20220727/hitit-universitesinde-entube-bebeklerin-tedavisi-icin-emzik-gelistirildi-1059197661.html

Hitit Üniversitesi'nde entübe bebeklerin tedavisi için emzik geliştirildi

Hitit Üniversitesi'nde entübe bebeklerin tedavisi için emzik geliştirildi

Hitit Üniversitesi’nce, yoğun bakım ünitelerinde entübe edilen bebeklerin tedavilerine yardımcı olması ve tedavi sürecinde konforunu artırmasını hedefleyen... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T14:30+0300

2022-07-27T14:30+0300

2022-07-27T14:45+0300

emzik

türkiye

hitit üniversitesi

entübe

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Hitit Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selen Özakar Akça tarafından yürütülen proje kapsamında geliştirilen "mekanik ventilatöre bağlı çocuk emziği"nin patenti alındı.Akça, mekanik ventilatöre bağlı çocuk emziğinin Türkiye'de ilk kez geliştirildiğini belirtti.Yoğun bakımda yatan çocukların yaşadıkları stres ve ağrının kontrol altına alınmasının önemli olduğunu aktaran Akça, piyasadaki mevcut emzik kalkanlarının mekanik ventilatöre (Nefes almakta güçlük çeken hastaların nefes almasını sağlayan cihaz) bağlı bebekler için ergonomik açıdan uygun olmadığını vurguladı.Mekanik ventilatöre bağlı bebeklerin yoğun bakım ortamında aileden ayrılma, alışılmış olan ev ortamından uzaklaşma, cihazların gürültüsü, tıbbi tedavi ve cerrahi işlemler gerektiren birçok prosedür gereği stres yaşadıklarını bildiren Akça, şöyle devam etti:Tedavi sürecinde besleyici olmayan emmenin hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Akça, emzik kullanımının ağrı kesici etkisi yaptığını ve stresi azalttığını belirtti.Emzik kullanan bebeğin, kendi kendini teselli ve yatıştırma gibi özelliklerinin geliştiğine dikkati çeken Akça, "Emzikle birlikte uyku için harcanan zaman ve uyanıklık düzeyleri artmaktadır. Bütün bu durumlar bebeğin az enerji tüketimini sağlamakta dolayısıyla bebeğin daha erken taburcu olmasına neden olmaktadır. Emme, yutma ve nefes alma koordinasyonu iyi olmayan stres altındaki çocukların tedavi planında, sakinleşmeyi desteklediği için emzik kullanılması önerilmektedir" ifadesini kullandı.Yoğun bakım servislerinde bebekler için emzik kullanımı öneriliyorAnne ile bebeğin ayrı kalma durumları söz konusu olduğunda yoğun bakım servislerindeki bebekler için emzik kullanımı önerildiğinin altını çizen Akça, şunları kaydetti:

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emzik, hitit üniversitesi, entübe