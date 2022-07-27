https://tr.sputniknews.com/20220727/iett-otobusunde-cinsel-iliskiye-giren-sofor-ve-sevgilisine-1-yila-kadar-hapis-istemi-1059188916.html
İETT otobüsünde cinsel ilişkiye giren şoför ve sevgilisine 1 yıla kadar hapis istemi
İETT otobüsünde cinsel ilişkiye giren şoför ve sevgilisine 1 yıla kadar hapis istemi
Şişli'de sokak ortasında bekletilen İETT otobüsünde cinsel ilişkiye giren çifti yoldan geçen E.A. cep telefonuyla görüntüledi. E.A.'nın şikayeti üzerine otobüs... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T11:47+0300
2022-07-27T11:47+0300
2022-07-27T12:21+0300
türkiye
otobüs
iett
cinsel ilişki
hapis istemi
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İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, olay 7 Haziran'da gece saat 00.48 sıralarında meydana geldi. Yay Meydanı Caddesi'nde yürüyen E.A., bir çiftin yolda bekletilen belediye otobüsünde cinsel ilişkiye girdiklerini gördü.E.A., çiftin cep telefonuyla görüntülerini kaydedip polise ihbarda bulundu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gittiklerinde İETT otobüsünün hareket ettiğini görerek otobüsü durdurdu. Polis, İETT şoförüyle konuştu, ancak kadını otobüste bulamadı. İhbarda bulunan E.A., yanına geldiği polise olanları anlatıp, elindeki görüntüleri verdi. Bunun üzerine 50 yaşındaki otobüs şoförü A.Ş. gözaltına alındı. İfadesi alınan şoför A.Ş. mesai saati dışında 58 yaşındaki eski sevgilisi N.G'nin yanına geldiğini, cinsel ilişkiye girdiklerini belirterek pişman olduğunu söyledi.Savcılık, çiftin otobüs içerisinde cinsel ilişkiye girdiklerinin sunulan görüntülerden anlaşıldığını belirterek, umuma açık yerde cinsel ilişki nedeniyle ‘Hayasızca hareketlerde bulunma’ suçundan şoför ve eski sevgilisi N.G. hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame kabul edilirse şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
https://tr.sputniknews.com/20220614/besiktasta-uygunsuz-goruntu-veren-cifte-ev-hapsi-1057417821.html
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otobüs, iett, cinsel ilişki, hapis istemi
İETT otobüsünde cinsel ilişkiye giren şoför ve sevgilisine 1 yıla kadar hapis istemi
11:47 27.07.2022 (güncellendi: 12:21 27.07.2022) Abone ol
Şişli'de sokak ortasında bekletilen İETT otobüsünde cinsel ilişkiye giren çifti yoldan geçen E.A. cep telefonuyla görüntüledi. E.A.'nın şikayeti üzerine otobüs şoförü A.Ş. ve N.G. adlı kadın gözaltına alındı. Savcılık, ‘Hayasızca hareketlerde bulunma’ suçundan şoför ve kadın hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, olay 7 Haziran'da gece saat 00.48 sıralarında meydana geldi. Yay Meydanı Caddesi'nde yürüyen E.A., bir çiftin yolda bekletilen belediye otobüsünde cinsel ilişkiye girdiklerini gördü.
E.A., çiftin cep telefonuyla görüntülerini kaydedip polise ihbarda bulundu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gittiklerinde İETT otobüsünün hareket ettiğini görerek otobüsü durdurdu. Polis, İETT şoförüyle konuştu, ancak kadını otobüste bulamadı.
İhbarda bulunan E.A., yanına geldiği polise olanları anlatıp, elindeki görüntüleri verdi. Bunun üzerine 50 yaşındaki otobüs şoförü A.Ş. gözaltına alındı.
İfadesi alınan şoför A.Ş. mesai saati dışında 58 yaşındaki eski sevgilisi N.G'nin yanına geldiğini, cinsel ilişkiye girdiklerini belirterek pişman olduğunu söyledi.
Savcılık, çiftin otobüs içerisinde cinsel ilişkiye girdiklerinin sunulan görüntülerden anlaşıldığını belirterek, umuma açık yerde cinsel ilişki nedeniyle ‘Hayasızca hareketlerde bulunma’ suçundan şoför ve eski sevgilisi N.G. hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame kabul edilirse şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.