https://tr.sputniknews.com/20220727/iett-otobusunde-cinsel-iliskiye-giren-sofor-ve-sevgilisine-1-yila-kadar-hapis-istemi-1059188916.html

İETT otobüsünde cinsel ilişkiye giren şoför ve sevgilisine 1 yıla kadar hapis istemi

İETT otobüsünde cinsel ilişkiye giren şoför ve sevgilisine 1 yıla kadar hapis istemi

Şişli'de sokak ortasında bekletilen İETT otobüsünde cinsel ilişkiye giren çifti yoldan geçen E.A. cep telefonuyla görüntüledi. E.A.'nın şikayeti üzerine otobüs... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T11:47+0300

2022-07-27T11:47+0300

2022-07-27T12:21+0300

türkiye

otobüs

iett

cinsel ilişki

hapis istemi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1059188591_0:287:1113:913_1920x0_80_0_0_8ba7adc9c590a5e98639b36f34ca457e.jpg

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, olay 7 Haziran'da gece saat 00.48 sıralarında meydana geldi. Yay Meydanı Caddesi'nde yürüyen E.A., bir çiftin yolda bekletilen belediye otobüsünde cinsel ilişkiye girdiklerini gördü.E.A., çiftin cep telefonuyla görüntülerini kaydedip polise ihbarda bulundu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gittiklerinde İETT otobüsünün hareket ettiğini görerek otobüsü durdurdu. Polis, İETT şoförüyle konuştu, ancak kadını otobüste bulamadı. İhbarda bulunan E.A., yanına geldiği polise olanları anlatıp, elindeki görüntüleri verdi. Bunun üzerine 50 yaşındaki otobüs şoförü A.Ş. gözaltına alındı. İfadesi alınan şoför A.Ş. mesai saati dışında 58 yaşındaki eski sevgilisi N.G'nin yanına geldiğini, cinsel ilişkiye girdiklerini belirterek pişman olduğunu söyledi.Savcılık, çiftin otobüs içerisinde cinsel ilişkiye girdiklerinin sunulan görüntülerden anlaşıldığını belirterek, umuma açık yerde cinsel ilişki nedeniyle ‘Hayasızca hareketlerde bulunma’ suçundan şoför ve eski sevgilisi N.G. hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame kabul edilirse şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

https://tr.sputniknews.com/20220614/besiktasta-uygunsuz-goruntu-veren-cifte-ev-hapsi-1057417821.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

otobüs, iett, cinsel ilişki, hapis istemi