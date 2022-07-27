https://tr.sputniknews.com/20220727/ispanyada-gocmenlerin-ulkede-calismasini-kolaylastiran-yasaya-onay-1059197041.html

İspanya'da göçmenlerin çalışmasını kolaylaştıran yasaya onay: Amaç, 'yasal ve güvenli göçü teşvik'

İspanya'da göçmenlerin çalışmasını kolaylaştıran yasaya onay: Amaç, 'yasal ve güvenli göçü teşvik'

İspanya hükümeti, göçmenlerin ülkede çalışmasını kolaylaştıracak bir yasa tasarısını onayladı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T14:18+0300

2022-07-27T14:18+0300

2022-07-27T14:19+0300

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Yüzde 13'lük işsizlik oranı ile Avrupa Birliği'nin en yüksek işsizlik rakamlarına sahip olmasına rağmen İspanya'da hükümet, hali hazırda ülkede yaşayan göçmenlerin çalışma imkanını kolaylaştıracak bir yasa tasarısına onay verdi.Yasa tasarısı kapsamında, ülkede iki yıldan fazla süredir yaşayan yabancılara İspanya'nın yasal işgücü piyasasına 'köprü' görevi görecek, çalışan açığı bulunan mesleklerle ilgili eğitimlere erişim izni verilecek.Ülkede çalışan eksiği bulunan meslekler genelde tarım ve hizmet sektöründe bulunuyor.Reform paketi sayesinde göçmenlerin yanı sıra İspanya'da bulunan 50 binden fazla yabancı öğrenci de çalışarak eğitimlerini tamamladıktan sonra iş pazarında yer edinme ihtimallerini arttırabilecek. Mevsimlik göçmen işçiler için de geçerli olacak olan reform paketi, yabancıların İspanya'da serbest meslek sahibi olarak kayıt altına girebilmelerini kolaylaştıracak.Göç Bakanı Jose Luis Escriva, konuya dair yaptığı açıklamada reform paketinin amaçlarından birinin, 'yasal, güvenli ve organize göçü teşvik' olarak açıkladı. Yalnızca 2022 yılında deniz veya kara yoluyla 15 binden fazla göçmen İspanya'ya yasadışı göçmen olarak giriş yaptı. Son 7 ayda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tehlikeli Kanarya Adaları güzergahı üzerinden ülkeye giriş yapanların sayısı ise 9 bin 300'ün üzerinde.İspanyol El Pais gazetesine göre göç reform paketi, yapılacak düzenlemenin yalnızca yasadışı göçü teşvik edeceğini iddia eden İspanya İçişleri Bakanlığı'nın itirazlarına rağmen kabul edildi.Düzenlemelere ilişkin detaylar, Çarşamba günü İspanya'nın Resmi Gazete'sinde yayınlanacak ve 20 gün içerisinde yürürlüğe girecek.

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