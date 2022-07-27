https://tr.sputniknews.com/20220727/japonyada-mac-esnasinda-yanardag-patladi-hakem-maci-devam-ettirdi-1059199439.html
Japonya'da maç esnasında yanardağ patladı, hakem maçı devam ettirdi
Japonya'da maç esnasında yanardağ patladı, hakem maçı devam ettirdi
Japonya'da Kagoshima United'ın stadında oynanan maç esnasında Sakurajima yanardağı patladı. Karşılaşmanın hakemi ise, maçın oynanmasında bir engel görmediğini... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T15:02+0300
2022-07-27T15:02+0300
2022-07-27T15:02+0300
dünya
japonya
futbol
maç
yanardağ
yanardağ patlaması
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Japonya'da Kagoshima United'ın stadında oynanan maç esnasında Sakurajima yanardağı patladı. Yetkililer bölgeden uzaklaşmaları için çevreye uyarılarda bulunurken, karşılaşmanın hakemi maçın oynanmasında bir engel görmediğini söyleyerek maçı 90 dakika oynattı.Hakem hakkında inceleme başlatıldıJaponya Futbol Federasyonu'nun hakemi incelemeye aldığı belirtilirken, oyuncular sağlık testlerinden geçmek üzere hastaneye alındı.
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japonya, futbol, maç, yanardağ, yanardağ patlaması
Japonya'da maç esnasında yanardağ patladı, hakem maçı devam ettirdi
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Japonya'da Kagoshima United'ın stadında oynanan maç esnasında Sakurajima yanardağı patladı. Karşılaşmanın hakemi ise, maçın oynanmasında bir engel görmediğini söyleyerek maçı 90 dakika oynattı.
Japonya'da Kagoshima United'ın stadında oynanan maç esnasında Sakurajima yanardağı patladı.
Yetkililer bölgeden uzaklaşmaları için çevreye uyarılarda bulunurken, karşılaşmanın hakemi maçın oynanmasında bir engel görmediğini söyleyerek maçı 90 dakika oynattı.
Hakem hakkında inceleme başlatıldı
Japonya Futbol Federasyonu'nun hakemi incelemeye aldığı belirtilirken, oyuncular sağlık testlerinden geçmek üzere hastaneye alındı.