https://tr.sputniknews.com/20220727/kralice-elizabethin-muhafizi-atina-dokunan-turisti-bagirarak-azarladi-1059193360.html

Kraliçe Elizabeth'in muhafızı, atının dizginlerine dokunan turisti bağırarak azarladı

Kraliçe Elizabeth'in muhafızı, atının dizginlerine dokunan turisti bağırarak azarladı

İngiltere’de Buckingham Sarayı’nı korumakla görevli geleneksel atlı muhafızlarla fotoğraf çekinmek isteyen bir turist, atın dizginlerine dokununca atlı muhafız... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T12:43+0300

2022-07-27T12:43+0300

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yaşam

ingiltere

londra

buckingham sarayı

atlı

ulusal muhafız

turist

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İngiltere’nin başkenti Londra’da kraliyet ailesinin Buckingham Sarayı’nda bir turist, ile sarayın girişinde nöbet tutan atlı muhafız arasında gerginlik çıktı.Turist, muhafızların atıyla fotoğraf çekinmek istedi ve atın dizginlerine dokundu. Atın rahatsız olduğunu fark eden muhafız ise kadın turiste, “Kraliçe’nin muhafızından uzak durun, dizginlere dokunmayın!” diye bağırdı. Muhafızın bağırmasının ardından oldukça şaşıran turist, hızlıca oradan uzaklaştı.'Bir daha Londra'ya gitmeyeceğiz'Videoyu sosyal medyadan paylaşan kişi, muhafızın bağırdığı kişinin üvey annesi olduğunu ve bu olayın ardından bir daha Londra’ya gelmeyeceklerini söyledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, Kraliçe'nin muhafızının 'Disneyland'ın değil, silahlı kuvvetlerin bir parçası olduğunu' belirterek, turist kadının hatalı olduğunu savundu.Video sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken, çoğu sosyal medya kullanıcısı Buckingham Sarayı için olayın kötü bir izlenim bıraktığını vurguladı.

ingiltere

londra

buckingham sarayı

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ingiltere, londra, buckingham sarayı, atlı, ulusal muhafız, turist