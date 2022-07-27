Kraliçe Elizabeth'in muhafızı, atının dizginlerine dokunan turisti bağırarak azarladı
12:43 27.07.2022 (güncellendi: 13:03 27.07.2022)
© İHA / NEIL HALLBin 200'den fazla subay, asker, yüzlerce ordu müzisyeni ve 240 attan oluşan askeri geçit töreni, yerel saatle 10.00'da başladı. Askerler Buckingham Sarayı ve Tralfagar Meydanı arasında bulunan The Mall'da yürüyerek Atlı Askerler Geçit Töreni alanına gitti. Askerler daha sonra 260 yıllık bir gelenek olan Trooping the Colour adlı askeri töreni sürdürdü. Binlerce Londralı Tralfagar Meydanı’nda ve Buckingham Sarayı çevresindeki alanlarda askeri geçit törenini seyretti. Tören ayrıca Londra'daki St. James Park'a yerleştirilen büyük bir ekrana da yansıtıldı.
© İHA / NEIL HALL
İngiltere’de Buckingham Sarayı’nı korumakla görevli geleneksel atlı muhafızlarla fotoğraf çekinmek isteyen bir turist, atın dizginlerine dokununca atlı muhafız tarafından sert bir şekilde azarlandı.
İngiltere’nin başkenti Londra’da kraliyet ailesinin Buckingham Sarayı’nda bir turist, ile sarayın girişinde nöbet tutan atlı muhafız arasında gerginlik çıktı.
Turist, muhafızların atıyla fotoğraf çekinmek istedi ve atın dizginlerine dokundu. Atın rahatsız olduğunu fark eden muhafız ise kadın turiste, “Kraliçe’nin muhafızından uzak durun, dizginlere dokunmayın!” diye bağırdı. Muhafızın bağırmasının ardından oldukça şaşıran turist, hızlıca oradan uzaklaştı.
'Bir daha Londra'ya gitmeyeceğiz'
Videoyu sosyal medyadan paylaşan kişi, muhafızın bağırdığı kişinin üvey annesi olduğunu ve bu olayın ardından bir daha Londra’ya gelmeyeceklerini söyledi.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, Kraliçe'nin muhafızının 'Disneyland'ın değil, silahlı kuvvetlerin bir parçası olduğunu' belirterek, turist kadının hatalı olduğunu savundu.
Video sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken, çoğu sosyal medya kullanıcısı Buckingham Sarayı için olayın kötü bir izlenim bıraktığını vurguladı.
Tourist grabs the reins of a horse while it was on guard, major news story because he yelled at her to get back. pic.twitter.com/UTYN0sFTGt— Silvio Tattiscone 🏴🇬🇧🇮🇱 (@SilvioTattiscon) July 27, 2022