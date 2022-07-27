Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220727/lavrov-bati-dayatilan-kurallara-uymayan-her-ulkeyi-cezalandiracak-1059203175.html
Lavrov: Batı, dayatılan kurallara uymayan her ülkeyi cezalandıracak
Lavrov: Batı, dayatılan kurallara uymayan her ülkeyi cezalandıracak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın, dayattığı kurallara uymak istemeyen her ülkeyi cezalandıracağını belirtti. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T15:46+0300
2022-07-27T15:57+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
etiyopya
batı
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1059202853_0:0:2916:1640_1920x0_80_0_0_9fa46ef7a1d8b7037a4b1dfc4ed44419.jpg
Afrika turunun bir sonraki durağı olan Etiopya’yı ziyaret eden Lavrov, başkent Addis Ababa’daki Rus Büyükelçiliği’nde yabancı diplomatlar ile buluştu.Lavrov, “Şu anda tarihin öyle bir dönemindeyiz ki, herkesin kendi kurallarına uyması gerektiğini ilan eden Batı'ya katılmayı seçmek durumundasınız. Ancak, söz konusu kurallar şöyle bir ilkeye göre tesis ediliyor: Bir şeye ihtiyacımız varsa, ona itaat etmelisiniz. Eğer itaat etmezseniz de cezalandırılacaksınız” diye konuştu.Bakan, “Bir alternatif var ve dünyadaki çoğu ülkenin sömürge zamanlarına dönmek istemeyecek olup bağımsızlıklarını savunacağından eminim. Bunun kanıtı, iki ya da üç gelişmekte olan ülke dışında Afrika, Asya ve Latin Amerika'da Batı'nın Rusya'ya yönelik gayrimeşru yaptırımlarına hiç kimsenin katılmamış olmasıdır” ifadelerini kullandı.‘Çin, Rusya'dan sonra Batı'nın bir sonraki hedefi olacak’Çin’in Rusya'dan sonra Batı'nın ‘düşmanlar’ listesindeki bir sonraki hedefi olacağını, yaptırımların (Batı’nın) sinirlenmesine neden olan herhangi bir ülkeye uygulanabileceğini kaydeden Lavrov, “NATO düşmanlarını sırayla belirliyor. Rusya bir numara. Çin ise ikinci sırada” dedi.Lavrov, “Batı birini cezalandırmaya karar verirse, tüm ilkeler ihlal edilebilir. Gerekirse (onlar) sinirlenmelerine neden olan herhangi bir ülkeye karşı yaptırım uygulamakta tereddüt etmeyecekler. Bir sonraki hedef olabilecek ülkenin Çin olacağından bahsetmiştim" değerlendirmesini yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220726/macron-rusyanin-afrika-ulkelerindeki-varligi-endise-verici-1059167698.html
rusya
etiyopya
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1059202853_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_c191fa680f98411cf9ac4fd956575100.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, rusya, etiyopya, batı, nato

Lavrov: Batı, dayatılan kurallara uymayan her ülkeyi cezalandıracak

15:46 27.07.2022 (güncellendi: 15:57 27.07.2022)
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın, dayattığı kurallara uymak istemeyen her ülkeyi cezalandıracağını belirtti.
Afrika turunun bir sonraki durağı olan Etiopya’yı ziyaret eden Lavrov, başkent Addis Ababa’daki Rus Büyükelçiliği’nde yabancı diplomatlar ile buluştu.
Lavrov, “Şu anda tarihin öyle bir dönemindeyiz ki, herkesin kendi kurallarına uyması gerektiğini ilan eden Batı'ya katılmayı seçmek durumundasınız. Ancak, söz konusu kurallar şöyle bir ilkeye göre tesis ediliyor: Bir şeye ihtiyacımız varsa, ona itaat etmelisiniz. Eğer itaat etmezseniz de cezalandırılacaksınız” diye konuştu.
Bakan, “Bir alternatif var ve dünyadaki çoğu ülkenin sömürge zamanlarına dönmek istemeyecek olup bağımsızlıklarını savunacağından eminim. Bunun kanıtı, iki ya da üç gelişmekte olan ülke dışında Afrika, Asya ve Latin Amerika'da Batı'nın Rusya'ya yönelik gayrimeşru yaptırımlarına hiç kimsenin katılmamış olmasıdır” ifadelerini kullandı.

‘Çin, Rusya'dan sonra Batı'nın bir sonraki hedefi olacak’

Çin’in Rusya'dan sonra Batı'nın ‘düşmanlar’ listesindeki bir sonraki hedefi olacağını, yaptırımların (Batı’nın) sinirlenmesine neden olan herhangi bir ülkeye uygulanabileceğini kaydeden Lavrov, “NATO düşmanlarını sırayla belirliyor. Rusya bir numara. Çin ise ikinci sırada” dedi.
Lavrov, “Batı birini cezalandırmaya karar verirse, tüm ilkeler ihlal edilebilir. Gerekirse (onlar) sinirlenmelerine neden olan herhangi bir ülkeye karşı yaptırım uygulamakta tereddüt etmeyecekler. Bir sonraki hedef olabilecek ülkenin Çin olacağından bahsetmiştim" değerlendirmesini yaptı.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
DÜNYA
Macron: Rusya'nın Afrika ülkelerindeki varlığı endişe verici
Dün, 19:21
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала