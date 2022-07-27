https://tr.sputniknews.com/20220727/lavrov-bati-dayatilan-kurallara-uymayan-her-ulkeyi-cezalandiracak-1059203175.html

Lavrov: Batı, dayatılan kurallara uymayan her ülkeyi cezalandıracak

Lavrov: Batı, dayatılan kurallara uymayan her ülkeyi cezalandıracak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın, dayattığı kurallara uymak istemeyen her ülkeyi cezalandıracağını belirtti. 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T15:46+0300

2022-07-27T15:46+0300

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Afrika turunun bir sonraki durağı olan Etiopya’yı ziyaret eden Lavrov, başkent Addis Ababa’daki Rus Büyükelçiliği’nde yabancı diplomatlar ile buluştu.Lavrov, “Şu anda tarihin öyle bir dönemindeyiz ki, herkesin kendi kurallarına uyması gerektiğini ilan eden Batı'ya katılmayı seçmek durumundasınız. Ancak, söz konusu kurallar şöyle bir ilkeye göre tesis ediliyor: Bir şeye ihtiyacımız varsa, ona itaat etmelisiniz. Eğer itaat etmezseniz de cezalandırılacaksınız” diye konuştu.Bakan, “Bir alternatif var ve dünyadaki çoğu ülkenin sömürge zamanlarına dönmek istemeyecek olup bağımsızlıklarını savunacağından eminim. Bunun kanıtı, iki ya da üç gelişmekte olan ülke dışında Afrika, Asya ve Latin Amerika'da Batı'nın Rusya'ya yönelik gayrimeşru yaptırımlarına hiç kimsenin katılmamış olmasıdır” ifadelerini kullandı.‘Çin, Rusya'dan sonra Batı'nın bir sonraki hedefi olacak’Çin’in Rusya'dan sonra Batı'nın ‘düşmanlar’ listesindeki bir sonraki hedefi olacağını, yaptırımların (Batı’nın) sinirlenmesine neden olan herhangi bir ülkeye uygulanabileceğini kaydeden Lavrov, “NATO düşmanlarını sırayla belirliyor. Rusya bir numara. Çin ise ikinci sırada” dedi.Lavrov, “Batı birini cezalandırmaya karar verirse, tüm ilkeler ihlal edilebilir. Gerekirse (onlar) sinirlenmelerine neden olan herhangi bir ülkeye karşı yaptırım uygulamakta tereddüt etmeyecekler. Bir sonraki hedef olabilecek ülkenin Çin olacağından bahsetmiştim" değerlendirmesini yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220726/macron-rusyanin-afrika-ulkelerindeki-varligi-endise-verici-1059167698.html

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sergey lavrov, rusya, etiyopya, batı, nato