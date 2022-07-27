https://tr.sputniknews.com/20220727/luks-markalar-turkiyeden-cikiyor-1059181290.html

Lüks markalar Türkiye'den çıkıyor

Lüks markalar Türkiye'den çıkıyor

Salgında Türkiye’ye yönelen lüks ve ulaşılabilir lüks markalar ülkeden çıkıyor. TMD Başkanı İzzet Stamati, “Vergilerin de yol açtığı yüksek maliyetler fiyat... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T07:30+0300

2022-07-27T07:30+0300

2022-07-27T07:30+0300

ekonomi

giyim

hazır giyim

tedarik

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Merkezi Londra’da bulunan veri analizi ve danışmanlık şirketi GlobalData’nın son raporu, lüks giyim pazarının salgına rağmen geçen yıl yüzde 24,1 büyüdüğünü ortaya koydu.Yine dünyada artan enflasyonist baskıya rağmen, bu yıl da büyümenin sürmesi ve pazarın 149 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor.Dünya gazetesinden Yener Karadeniz'in aktardığına göre 30’u aşkın yabancı markayı temsil eden Tescilli Markalar Derneği'nin (TMD) Başkanı İzzet Stamati, katma değerli ihracatta büyük öneme sahip markaların Türkiye’den çıkışa yöneldiğini anlattı.Brandy’s çatısı altında Calvin Klein’den Versace’ye, Armani’den Hugo Boss’a, DKNY’den Guess’a kadar onlarca markanın satışını gerçekleştiren İzzet Stamati, “Salgında Uzakdoğu’daki yüksek navlunun da etkisiyle lüks ve ulaşılabilir lüks markalar üretim için Türkiye’ye yönelmişti. Biz de burada üretim yapmaları noktasında her zaman baskı yapıyorduk. Ancak gelinen noktada bu avantajı yavaş yavaş yitiriyoruz. Pandemi dönemindeki kazanımları kaybedilebiliriz. Bunun en önemli sebebi de artan üretim maliyetleri ve hammaddede uygulanan vergiler. Bu alanlarda yaşanan fiyat artışları markaların burada fiyat tutturmasını zorlaştırıyor. Bizim de çalıştığımız markalar artık Türkiye’de fiyat tutturamadıklarını söylüyorlar. Avantaj neredeyse üretimi oraya kaydırmaya gidiyorlar” diye konuştu.Peki bu markalar yine Uzakdoğu’ya mı yönelecek? İzzet Stamati, şunları söyledi: “Tedarik zinciri artık kırıldı ve yeni üreticiler doğmaya başladı. Tunus, Cezayir, Fas ve Mısır gibi pazarlar öne çıkıyor. Uzakdoğu’yu bırakın artık, söz konusu ülkeler de Türkiye ile rekabet edecek duruma geldi. Orda da işçilik çok ucuz."

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giyim, hazır giyim, tedarik