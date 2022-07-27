https://tr.sputniknews.com/20220727/mavi-koyde-ilk-koronavirus-vakasi-goruldu-1059188122.html

'Mavi köyde' ilk koronavirüs vakası görüldü

'Mavi köyde' ilk koronavirüs vakası görüldü

Türkiye’de koronavirüs salgınının başlamasından bu yana uygulanan tedbirler sayesinde hiç vaka görülmediği için ‘mavi köy’ olarak bilinen Amasya'nın Taşova... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T11:23+0300

2022-07-27T11:23+0300

2022-07-27T11:23+0300

koronavirüs

koronavirüs

amasya

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32 haneli 50 nüfuslu olan “mavi köy” olarak da bilinen yerleşime virüsün uğramaması için canla başla çalışan Gökpınar Köyü muhtarı Metin Şahin, mavi köylerine 'nazar değdiğini' söyledi. Muhtar Şahin ile birlikte yaklaşık 2,5 yıldan sonra ilk kez köyde 5 kişi koronavirüse yakalandı.Salgının Türkiye’de görülmeye başladığından itibaren çok mücadele verdiklerini hatırlatan Şahin, “Vatandaşa maske, dezenfektan dağıttık. Her hafta ateşlerini ölçtük. Yaklaşık 2,5 yıldır bizim köyümüzde hiç vaka olmadı. Bu Kurban Bayramı'nda biz de nihayetinde bu Kovid vakasıyla tanıştık. Aşıların faydasını gördük. Aşı olduğum için bu şekilde hafif geçirdiğimi düşünüyorum. Hiç olmayanlar gelsinler aşı olsunlar. Bu meretten kurtuluş yok” dedi.'Köyümüze nazar değdi'Bu zamana kadar ‘mavi köy’ olarak anılmalarının kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Şahin, “İnsanlar buna uymalı. Temizliğe, dezenfektana, mesafeye, özellikle maskeye uymalılar diyorum yani. Önceki dönemlerde köyümüze İstanbul’dan gelenlere sıkı tedbirler yapıyorduk. Biz de o zaman serbest bırakınca şimdi benimle beraber köyümüzde dört kişi daha var. Mavi köyümüze maalesef nazar değdi” diye konuştu.Kendilerinin salgından korunması için tedbirler uygulayan muhtarlarına şifalar dileyen köy sakinlerinden 73 yaşındaki Sedat Gündüz de, “O kadar dikkat etmesine rağmen oldu. Demek ki İstanbul’dan gelenlerden dolayı olabilir. Birbirimize mesafeli, yani sarılma, öpüşme böyle şeyler olmaması lazım. Aşı olması lazım tabii ki. Mavi köyümüze nazar değdi diyorum” şeklinde konuştu.

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koronavirüs, amasya