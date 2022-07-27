https://tr.sputniknews.com/20220727/meksikada-tarihi-uyusturucu-operasyonu-15-tondan-fazla-kokain-ele-gecirildi-1059180807.html
Meksika'da tarihi uyuşturucu operasyonu: 1.5 tondan fazla kokain ele geçirildi
Meksika'da tarihi uyuşturucu operasyonu: 1.5 tondan fazla kokain ele geçirildi
Meksika'da polisin düzenlediği operasyonda 1.5 tondan fazla kokainin ele geçirildiği bildirildi. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T05:24+0300
2022-07-27T05:24+0300
2022-07-27T05:24+0300
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meksika
kokain
operayon
uyuşturucu
uyuşturucu ticareti
polis
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Meksika basınında yer alan habere göre, Tepito'ya giden iki tırın gizli bölmelerinde yüklü miktarda kokain tespit edildi.Vatandaş Güvenliği Sekreteri Omar García Harfuch, basın toplantısında, ele geçirilen uyuşturucu miktarı açısından operasyonun tarihi nitelikte olduğunu vurgulayarak, 1.5 tondan fazla kokaine el konulduğunu belirtti.Operasyon sayesinde uyuşturucu kartellerine büyük darbe vurulduğunu kaydeden Harfuch, polisin çeteyle bağlantılı 4 kişiyi gözaltına aldığını söyledi.Meksika Eyaleti Valisi Claduia Sheinbaum da operasyon sayesinde uyuşturucu kaçakçılarının mali yapısına büyük darbe vurulduğunu belirtti.Kolombiya'dan gönderilen kokainin önce Oaxaca eyaletine, ardından Escondido Limanı'na sevk edilerek ABD'ye ulaştırılmasının hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.Ülkedeki uyuşturucunun özellikle meyve, sebze ve çeşitli ürünlerin nakliyesi yoluyla ABD'ye gönderildiği biliniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220601/kanadadan-opioid-kokain-metamfetamin-gibi-agir-uyusturuculari-suc-olmaktan-cikaracak-pilot-proje-1056886690.html
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meksika, kokain, operayon, uyuşturucu, uyuşturucu ticareti, polis
Meksika'da tarihi uyuşturucu operasyonu: 1.5 tondan fazla kokain ele geçirildi
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Meksika'da polisin düzenlediği operasyonda 1.5 tondan fazla kokainin ele geçirildiği bildirildi.
Meksika basınında yer alan habere göre, Tepito'ya giden iki tırın gizli bölmelerinde yüklü miktarda kokain tespit edildi.
Vatandaş Güvenliği Sekreteri Omar García Harfuch, basın toplantısında, ele geçirilen uyuşturucu miktarı açısından operasyonun tarihi nitelikte olduğunu vurgulayarak, 1.5 tondan fazla kokaine el konulduğunu belirtti.
Operasyon sayesinde uyuşturucu kartellerine büyük darbe vurulduğunu kaydeden Harfuch, polisin çeteyle bağlantılı 4 kişiyi gözaltına aldığını söyledi.
Meksika Eyaleti Valisi Claduia Sheinbaum da operasyon sayesinde uyuşturucu kaçakçılarının mali yapısına büyük darbe vurulduğunu belirtti.
Kolombiya'dan gönderilen kokainin önce Oaxaca eyaletine, ardından Escondido Limanı'na sevk edilerek ABD'ye ulaştırılmasının hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.
Ülkedeki uyuşturucunun özellikle meyve, sebze ve çeşitli ürünlerin nakliyesi yoluyla ABD'ye gönderildiği biliniyor.