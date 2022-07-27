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MSB'den Musul Başkonsolosluğu açıklaması: Kimin sivillere saldırdığı bir kez daha görülmüştür
MSB'den Musul Başkonsolosluğu açıklaması: Kimin sivillere saldırdığı bir kez daha görülmüştür
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin, "Bu saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
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MSB'den saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220727/turkiyenin-musul-baskonsoloslugu-yakinina-roketli-saldiri-1059192372.html
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irak, türkiye, musul, musul başkonsolosluğu, milli savunma bakanlığı (msb)

MSB'den Musul Başkonsolosluğu açıklaması: Kimin sivillere saldırdığı bir kez daha görülmüştür

16:11 27.07.2022 (güncellendi: 16:21 27.07.2022)
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin, "Bu saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır" açıklamasını yaptı.
MSB'den saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Musul Başkonsolosluğumuza yönelik alçakça saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır. Iraklı kardeşlerimizle terörle mücadele ve sınır güvenliği için iş birliğine hazırız. Teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz."

Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
DÜNYA
Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı
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