https://tr.sputniknews.com/20220727/nesin-vakfi-50-yillik-bir-kurum-hesaplarimizi-bloke-etmeden-de-bu-isleri-cozebilirsiniz-1059201217.html

Nesin Vakfı: 50 yıllık bir kurum, hesaplarımızı bloke etmeden de bu işleri çözebilirsiniz

Nesin Vakfı: 50 yıllık bir kurum, hesaplarımızı bloke etmeden de bu işleri çözebilirsiniz

Nesin Vakfı Yönetmeni Cihangiroğlu, kurumun hesaplarına konulan blokaj konusunda konusunda “Yaklaşık olarak 5 Nisan’da hesaplarımıza bloke kondu. O tarihten... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T15:26+0300

2022-07-27T15:26+0300

2022-07-27T15:26+0300

seyir hali

türkiye

nesin vakfı

hesap

bloke

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Nesin Vakfı: 50 yıllık bir kurum, hesaplarımızı bloke etmeden de bu işleri çözebilirsiniz Nesin Vakfı: 50 yıllık bir kurum, hesaplarımızı bloke etmeden de bu işleri çözebilirsiniz

Nesin Vakfı Yönetmeni Süleyman Cihangiroğlu, vakıf hesaplarına valilik tarafından getirilen blokajın devam ettiğini ve bu durumun kuruma yol açtığı sorunları Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Cihangiroğlu, blokaj sonrası ödemeleri nasıl gerçekleştirdiklerini “Yaklaşık olarak 5 Nisan’da hesaplarımıza bloke kondu. O tarihten itibaren hesaplarımızdaki paraya ulaşamıyoruz. O süreçten sonra açtığımız yeni hesaplarda da birkaç kez bloke konulduktan sonra tekrar tekrar hesaplar açtık. O hesaplarla idare ediyoruz.Şimdilik yeni açılmış hesaplara bloke konulmuyor. Biz de bir parça ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere ödemelerimizi yapıyoruz. Bugüne kadar telif haklarımıza, diğer gelir kaynaklarımıza ve bağışçılarımızın yaptığı bağışlara ulaşamıyoruz. Kendi öz kaynaklarımıza da ulaşamıyoruz” diye açıkladı.'Bir sürü yol düşünülebilir yeter ki o konuda iyi niyetli olalım'Konu hakkında valilik ile görüştüklerini belirten Cihangiroğlu, kendilerine karşı tutumu “Valiliğe önerimiz şöyleydi: Nesin Vakfı zaten üç gün önce kurulmuş bir dolandırıcılık hikayesi değil. 50 yıllık bir kurum, hesaplarımızı bloke etmeden de bu işleri çözebilirsiniz. Valilik bir kabahatimiz olduğunu düşünüyor. Nedir kabahatimiz? Bir yardım kampanyası düzenlemişiz. Bunun için de onlardan izin almamışız. Böyle bir durum söz konusu değil ama varsayalım ki böyle, 50 yıllık bir kurumun hesaplarının tamamını bloke ettirmeyi gerektirmez. Bir sürü yol düşünülebilir yeter ki o konuda iyi niyetli olalım. Özellikle Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün bu konuda çok iyi niyetli olmadığını başından beri seziyoruz. Bu konuda malumat almak isteyen avukatlarımıza davranışlarından tutun, süreç içerisindeki diğer yaklaşımlarına baktığınızda hiçbir iyi niyet ne yazık ki sezemedik. ‘Yetkimiz vardı, kullandık. İstediğiniz yere şikayet edin. Kimseye hesap vermek zorunda değiliz’ şeklinde bir yaklaşım gösteriyorlar” diye aktardı.‘Bağışçılarımız da bu durumdan muzdarip çünkü bağışlarını yapmak istiyorlar’Cihangiroğlu, vakfın bağışçılarından gelen talepleri “Sağlık olsun ama biz burada onlarca çocuğuyla, burslu öğrencisiyle, koca bir matematik köyüyle bir faaliyet yürütmeye çalışan köklü bir vakıfız. Bu köklü vakfın ödemelerini gerçekleştirebilmesi için de hesaplarının açık olması lazımdır. Genel durumumuz budur. Bağışçılarımız da bu durumdan muzdarip çünkü bağışlarını yapmak istiyorlar. Nasıl yapabileceklerini soruyorlar. Kurban bağışlarını yapmak isteyenler oluyor. Maalesef, yeni açtığımız blokesiz hesaplarımızı gösteriyoruz. O hesapları denetliyoruz. Ödemeleri hızlıca oradan gerçekleştiriyoruz. Hesaplarda bir şey bırakmamaya çalışıyoruz” diye belirtti.

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2022

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