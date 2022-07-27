https://tr.sputniknews.com/20220727/orc-arastirma-erdogan-yuzde-15-oy-kaybetti-ak-parti-yuzde-30un-altinda--1059341596.html
ORC Araştırma: Erdoğan yüzde 15 oy kaybetti, AK Parti yüzde 30’un altında
ORC Araştırma: Erdoğan yüzde 15 oy kaybetti, AK Parti yüzde 30’un altında
Son olarak 33 ili kapsayan bir araştırma gerçekleştiren ORC Araştırma, AK Parti’nin 10-15 puan, Cumhur İttifakı'nın ise toplamda 20 puanı bulan oy kaybı... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T23:28+0300
2022-07-27T23:28+0300
2022-08-01T11:50+0300
akşam postasi
orc araştırma şirketi
akp
seçim
oy
recep tayyip erdoğan
düşüş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059360618_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a486c0bdcbec00b58032b48e3ced4c65.jpg
ORC Araştırma: Erdoğan yüzde 15 oy kaybetti, AK Parti yüzde 30’un altında
ORC Araştırma: Erdoğan yüzde 15 oy kaybetti, AK Parti yüzde 30’un altında
ORC Genel Müdürü Mehmet Pösteki Radyo Sputnik'te Atilla Güner’le Akşam Postası’nda yapılan anket çalışmalarını anlattı. Pösteki, ‘’AK Parti’nin oy oranı yüzde 30’un altına inmiş durumda’’ dedi.İşte ORC Genel Müdürü Mehmet Pösteki’nin söyledikleri:'AK Parti’nin oy oranı yüzde 30’un altına inmiş durumda'‘’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi Rize’de 20 puanlık oy düşüşü yaşadığını gördük. Akdeniz ve Ege’de eskiden Anavatan Partisi ve Doğruyol Partili olan ama merkez sağ alternatifi olmadığı için AK Parti’ye oy veren vatandaşlar özellikle batıda İYİ Parti’ye yöneldiğini, başka şehirlerde de CHP’ye yöneldiğini görüyoruz. Bu zamana kadar AK Parti’nin ikinci parti olduğu Aydın, Isparta ve Burdur’da artık ikinci parti de olmadığını anket çalışmalarını görebiliyoruz. AK Parti, birinci sırayı CHP ve İYİ Parti’ye kaptırdığı şehirlerde üçüncü sırada kalıyor. Anadolu şehirlerindeki 10-12 puanlık kayıplar seçimin seyrini değiştirmeyebilir ama oy deposu olan İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerdeki 10 puan üzeri kayıplar seçim seyrini değiştirir.AK Parti, merkez sağ avantajını kaybetmiş durumda ve bundan dolayı İYİ Parti’ye geçiş söz konusu. Kutuplaşmanın çok fazla yaşandığı mesela İstanbul gibi illerde de yerel seçimlerden bu yana oy geçişinin olduğunu her ankette tespit edebiliyoruz ve bunun tek nedeni ekonomi ve ekonomiden kaynaklı mülteci sorunu. Diğer konulara da bakarsak eğitim ve yargı. Artık sadece mesele ekonomi değil. Ekonomide bir düzelme olsa bile AK Parti’nin oylarında 1-2 puandan fazla bir artış olmayacaktır çünkü insanlar artık güvenmiyorlar. AK Parti eşittir Tayyip Erdoğan. Son 3-4 seçimdir Tayyip Erdoğan’a hatır için ve bir alternatif olmadığı için vatandaşlar oy veriyorlardı ama bu hatırın bile artık eriğini görebiliyoruz. Tayyip Erdoğan ile parti arasında 3-5 puanlık bir oy farkı oluyor, o da MHP seçmeninden dolayı. Ak Parti’nin oy oranı yüzde 30’un altına inmiş durumda.’’
https://tr.sputniknews.com/20220731/metropoll-anketi-ekonomi-yontemini-basarisiz-bulanlarin-orani-yuzde-755-1059339900.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059360618_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b16035bcb419d37cc3eaee7d09a56d03.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
orc araştırma şirketi, akp, seçim, oy, recep tayyip erdoğan, düşüş
ORC Araştırma: Erdoğan yüzde 15 oy kaybetti, AK Parti yüzde 30’un altında
23:28 27.07.2022 (güncellendi: 11:50 01.08.2022) Abone ol
Son olarak 33 ili kapsayan bir araştırma gerçekleştiren ORC Araştırma, AK Parti’nin 10-15 puan, Cumhur İttifakı'nın ise toplamda 20 puanı bulan oy kaybı yaşadığını tespit etti.
ORC Genel Müdürü Mehmet Pösteki Radyo Sputnik'te Atilla Güner’le Akşam Postası’nda yapılan anket çalışmalarını anlattı. Pösteki, ‘’AK Parti’nin oy oranı yüzde 30’un altına inmiş durumda’’ dedi.
İşte ORC Genel Müdürü Mehmet Pösteki’nin söyledikleri:
‘’Anket çalışması yaptığımız hemen hemen bütün illerde AK Parti’nin 10-15 puan arası oy kaybı yaşadığını, Cumhur İttifakı'nın geneline, yani MHP ve AK Parti’nin toplam oy kaybına baktığımızda ise 20 puanı bulan hatta bazı yerlerde daha geçen oy kayıplarının olduklarını gördük. İYİ Parti ve CHP’nin de her ilde oylarının arttığının tespit ettik. Şu ana kadar 33 ilde anket çalışması yaptık ama diğer illerde de çalışmalarımızı yürütüyoruz ve oradan gelen bilgiler de aynı sonuçları ortaya koyuyor. Vatandaşlar bu sonuçların çıkmasındaki en temel taşı ekonomi olarak değerlendiriyor. Türkiye geneline göre 2018 yılından bu yana AK Parti’nin yüzde 15’lik puan kaybı olduğunu, MHP’nin 5 puan ve toplama baktığımızda yüzde 20’lik puan kaybı olduğu anlaşılıyor.’’
'AK Parti’nin oy oranı yüzde 30’un altına inmiş durumda'
‘’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi Rize’de 20 puanlık oy düşüşü yaşadığını gördük. Akdeniz ve Ege’de eskiden Anavatan Partisi ve Doğruyol Partili olan ama merkez sağ alternatifi olmadığı için AK Parti’ye oy veren vatandaşlar özellikle batıda İYİ Parti’ye yöneldiğini, başka şehirlerde de CHP’ye yöneldiğini görüyoruz. Bu zamana kadar AK Parti’nin ikinci parti olduğu Aydın, Isparta ve Burdur’da artık ikinci parti de olmadığını anket çalışmalarını görebiliyoruz. AK Parti, birinci sırayı CHP ve İYİ Parti’ye kaptırdığı şehirlerde üçüncü sırada kalıyor. Anadolu şehirlerindeki 10-12 puanlık kayıplar seçimin seyrini değiştirmeyebilir ama oy deposu olan İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerdeki 10 puan üzeri kayıplar seçim seyrini değiştirir.
AK Parti, merkez sağ avantajını kaybetmiş durumda ve bundan dolayı İYİ Parti’ye geçiş söz konusu. Kutuplaşmanın çok fazla yaşandığı mesela İstanbul gibi illerde de yerel seçimlerden bu yana oy geçişinin olduğunu her ankette tespit edebiliyoruz ve bunun tek nedeni ekonomi ve ekonomiden kaynaklı mülteci sorunu. Diğer konulara da bakarsak eğitim ve yargı. Artık sadece mesele ekonomi değil. Ekonomide bir düzelme olsa bile AK Parti’nin oylarında 1-2 puandan fazla bir artış olmayacaktır çünkü insanlar artık güvenmiyorlar. AK Parti eşittir Tayyip Erdoğan. Son 3-4 seçimdir Tayyip Erdoğan’a hatır için ve bir alternatif olmadığı için vatandaşlar oy veriyorlardı ama bu hatırın bile artık eriğini görebiliyoruz. Tayyip Erdoğan ile parti arasında 3-5 puanlık bir oy farkı oluyor, o da MHP seçmeninden dolayı. Ak Parti’nin oy oranı yüzde 30’un altına inmiş durumda.’’