Chris Rock'tan 'Oscar tokadı' açıklaması: Kelimelerin acıttığını söyleyen, yüzüne yumruk yememiştir

Komedyen Chris Rock, Oscar Ödülleri töreninde ünlü oyuncu Will Smith'ten yediği tokada dair "Kelimelerin acıttığını söyleyen kimse, henüz yüzüne yumruk... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T13:43+0300

2022-07-27T13:43+0300

2022-07-27T13:47+0300

yaşam

chris rock

will smith

tokat

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056348854_0:0:1368:770_1920x0_80_0_0_b04ce0305c23bb7af36c2a797efb9a20.jpg

Geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen 94. Oscar Ödülleri töreninde sunuculuk yaptığı sırada yaptığı konuşma nedeniyle oyuncu Will Smith'ten tokat yiyen komedyen Chris Rock, olaya dair ilk kez konuştu.New York'taki bir stand up şovuna katılan Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith hakkında yaptığı bir espri nedeniyle tokatlandığı olaya ilişkin, "Kelimelerin acıttığını söyleyen kimse, henüz yüzüne yumruk yememiştir" dedi.Şova katılan bir diğer ünlü komedyen Kevin Hart, sahneye bir keçi çıkararak, Rock'a hediye olarak getirdiğini söylediği keçinin adını Will Smith olarak açıkladı. Rock'a tokat attıktan sonra Will Smith, sahneye doğru "Karımın adını ağzına alma" diye bağırmıştı. Smith daha sonra özür dilemiş ve davranışının 'kabul edilemez ve bağışlanamaz' olduğunu söylemişti.

