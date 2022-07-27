https://tr.sputniknews.com/20220727/osmaniyede-trafo-kablolari-calindi-cok-sayida-ev-elektriksiz-kaldi-1059178039.html

Osmaniye'de trafo kabloları çalındı: Çok sayıda ev elektriksiz kaldı

Osmaniye'de trafo kabloları çalındı: Çok sayıda ev elektriksiz kaldı

Osmaniye Düziçi'nde elektrik kesintisi ihbarı üzerine trafoda yapılan kontrolde kabloların çalındığı belirlendi. Hırsızlık nedeniyle 66 evde elektrik kesintisi... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T01:45+0300

2022-07-27T01:45+0300

2022-07-27T01:45+0300

türkiye

osmaniye

düziçi

trafo

kablo

elektrik

elektrik kesintisi

hırsızlık

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Osmaniye Düziçi'nde trafo kablolarının çalınması sonucu caddedeki çok sayıda ev karanlıkta kaldı.Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi 168 TOKİ'ler Caddesi'ndeki bazı sakinler, evlerinde elektriklerinin kesilmesinin ardından durumu yetkililere bildirdi.Bölgede planlı kesinti olmaması üzerine caddeye elektrik akımı sağlayan trafoyu kontrol için sevk edilen ekipler, kabloların çalındığını tespit etti.Ekipler, hırsızlık nedeniyle caddedeki 66 evde elektrik kesintisi yaşandığını belirledi.Durumun polise bildirilmesinin ardından yapılan çalışmalarda şüphelilere ait olduğu değerlendirilen toprağa gömülü keser ve kerpeten bulundu.Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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osmaniye, düziçi, trafo, kablo, elektrik, elektrik kesintisi, hırsızlık