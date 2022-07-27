https://tr.sputniknews.com/20220727/osmaniyede-trafo-kablolari-calindi-cok-sayida-ev-elektriksiz-kaldi-1059178039.html
Osmaniye'de trafo kabloları çalındı: Çok sayıda ev elektriksiz kaldı
Osmaniye'de trafo kabloları çalındı: Çok sayıda ev elektriksiz kaldı
Osmaniye Düziçi'nde elektrik kesintisi ihbarı üzerine trafoda yapılan kontrolde kabloların çalındığı belirlendi. Hırsızlık nedeniyle 66 evde elektrik kesintisi... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T01:45+0300
2022-07-27T01:45+0300
2022-07-27T01:45+0300
türkiye
osmaniye
düziçi
trafo
kablo
elektrik
elektrik kesintisi
hırsızlık
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Osmaniye Düziçi'nde trafo kablolarının çalınması sonucu caddedeki çok sayıda ev karanlıkta kaldı.Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi 168 TOKİ'ler Caddesi'ndeki bazı sakinler, evlerinde elektriklerinin kesilmesinin ardından durumu yetkililere bildirdi.Bölgede planlı kesinti olmaması üzerine caddeye elektrik akımı sağlayan trafoyu kontrol için sevk edilen ekipler, kabloların çalındığını tespit etti.Ekipler, hırsızlık nedeniyle caddedeki 66 evde elektrik kesintisi yaşandığını belirledi.Durumun polise bildirilmesinin ardından yapılan çalışmalarda şüphelilere ait olduğu değerlendirilen toprağa gömülü keser ve kerpeten bulundu.Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220726/parmak-izi-alacagiz-diyerek-altinlarini-caldilar-1059162215.html
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osmaniye, düziçi, trafo, kablo, elektrik, elektrik kesintisi, hırsızlık
Osmaniye'de trafo kabloları çalındı: Çok sayıda ev elektriksiz kaldı
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Osmaniye Düziçi'nde elektrik kesintisi ihbarı üzerine trafoda yapılan kontrolde kabloların çalındığı belirlendi. Hırsızlık nedeniyle 66 evde elektrik kesintisi yaşandı.
Osmaniye Düziçi'nde trafo kablolarının çalınması sonucu caddedeki çok sayıda ev karanlıkta kaldı.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi 168 TOKİ'ler Caddesi'ndeki bazı sakinler, evlerinde elektriklerinin kesilmesinin ardından durumu yetkililere bildirdi.
Bölgede planlı kesinti olmaması üzerine caddeye elektrik akımı sağlayan trafoyu kontrol için sevk edilen ekipler, kabloların çalındığını tespit etti.
Ekipler, hırsızlık nedeniyle caddedeki 66 evde elektrik kesintisi yaşandığını belirledi.
Durumun polise bildirilmesinin ardından yapılan çalışmalarda şüphelilere ait olduğu değerlendirilen toprağa gömülü keser ve kerpeten bulundu.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.