'Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ciddi sonuçları olur' diyen Çin, 'uçuşa yasak bölge ilan edebilir'

Washington ile Pekin arasındaki gerilim, ABD hiyerarşisinin 3 numaralı yetkilisi konumundaki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret edeceği haberiyle tırmanırken, Tayvan'a 'tek Çin' politikası uygulayan Pekin'den "Ziyaretin çok ciddi sonuçları olur" uyarısı geldi. Bu bağlamda ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yarın telefon görüşmesi yapılacağı belirtildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Pelosi'nin ziyaret gerçekleştirmesi halinde Pekin'in 'sert ve kararlı önlemler' alacağı uyarısında bulundu. "Her tür olasılığa hazırlıklıyız. Eğer ABD tarafı ziyarette ısrar ederse, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumak için güçlü ve kararlı tedbirler alacağız" diyen Zhao, "Ve tüm ciddi sonuçlardan ABD sorumlu olacak" vurgusunu yaptı. Çin Savunma Bakanlığı askeri yanıtın bile sözkonusu olabileceğini ima etti. Çin Komünist Partisi'ne (ÇKP) bağlı İngilizce gazete China Daily'ye konuşan Bakanlık Sözcüsü Albay Tan Kefei, "ABD tarafı ilerletmekte ısrar ederse, Çin ordusu asla atıl durmayacak ve herhangi bir dış müdahale ile ve 'Tayvan'ın bağımsızlığı' için ayrılıkçı girişimleri engellemek için güçlü önlemler alacaktır" dedi. Ardından South China Morning Post (SCMP) gazetesi, Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin gerçekleşmesinin, Çin ile ABD silahlı kuvvetleri arasında askeri çatışma riski yaratabileceğine işaret etti. Haberde Pekin'in ziyareti engellemek için Tayvan Boğazı'nda uçuşa yasak bölge veya kısıtlı bir seyrüsefer alanı uygulama planları aktarıldı. Gazeteye konuşan askeri uzmanlar, Pelosi'nin Tayvan'a gitmesini engellemek için Pekin'in diplomatik, ekonomik ve hatta askeri yollarla elinden geleni yapacağını söyledi. Çin donanması uzmanı Li Jie, 'bugünün Çin'inin 1990'ların ortasındaki Çin'den çok farklı olduğunu' belirterek "Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etme planı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile ABD ordusu arasında Tayvan meselesi yüzünden askeri çatışma riskini artırıyor" dedi. 1995-1996'daki Üçüncü Tayvan Boğazı Krizi'nde Washington'ın Çin ordusunun füze tatbikatlarını gerçek bir Tayvan işgaline dönüştürmesini engellemek gerekçesiyle bölgeye iki uçak gemisi saldırı grubu göndermesine atıfta bulunan Li, 'ABD ordusunun gerekirse Pelosi'ye uçak gemileriyle eşlik etme açıklaması yaptığını, ama artık Çin ordusunda görev başında iki uçak gemisinin bulunduğunu, bu nedenle her iki ülke için de uçak gemisi konuşlandırmanın çok riskli olacağını' söyledi. Şanghay Siyaset Bilimi ve Hukuk Üniversitesi profesörü Ni Lexiong, 'Pekin ile Washington arasındaki askeri ve teknik uçurumun kapanmasının, Çinli yetkilileri daha iddialı ve ABD'den gelen provokasyonlarla meydan okumalara karşı daha az hoşgörülü hale getirdiğini' belirtti.Ni, "Pekin, Pelosi'yi planından vazgeçmeye zorlamak için muazzam araçlara sahip. Askeri seçenekler açısından, örneğin, Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan Boğazı yakınlarındaki askeri tatbikatlar için uçuşa yasak bölge ve kısıtlı seyrüsefer bölgesi ilan edebilir, böylece Pelosi ziyarette ısrar ederse uçağını rota değiştirmeye zorlayabilir" tahmininde bulundu. Pekin'in Washington'ı ziyareti iptal etmeye ikna için hâlâ diplomatik araçlar kullanmayı tercih ettiğini varsayan Çinli profesör, "Örneğin, Ukrayna gerekçesiyle Rusya'ya dayatılan yaptırımları uygulamayı reddeden Pekin, Rusya kartını oynayabilir ve ABD'nin sevmediği bir şeyi satabilir" dedi. SCMP'ye adının açıklanmaması şartıyla konuşan bir askeri kaynak, 'Pelosi'nin ziyaretinin Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 1 Ağustos'taki kuruluş yıldönümü ile aynı zamana denk gelebileceği, bu vesileyle Çin ordusunun Tayvan Boğazı'nda çok sayıda savaş gemisi ve uçağı içeren büyük çaplı askeri tatbikatlar düzenleyebileceğini' söyledi. Askeri kaynak, 'Washington'ın Pelosi'yi Okinawa'daki ABD deniz üssünden savaş gemisiyle getirme girişiminde bulunması ihtimaline karşı, Çin ordusunun Tayvan Boğazı ve Tayvan'ın doğu kıyılarında daha aktif devriye gezeceğini' öngördü. ÇKP ile bağlantılı Global Times gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Hu Xijin, geçen haftaki makalesinde, Pekin'in Pelosi için 'şok edici bir askeri tepki hazırlamış olabileceğini' öne sürmüştü. Hu, "Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse, adaya girerken Pelosi'nin uçağına Çin Halk Kurtuluş Ordusu askeri uçakları eşlik edecek, böylece ilk kez Çin anakarasından askeri uçaklar adaya tarihi bir giriş yapacak" iddiasında bulunmuştu.ABD Başkanı'na bir şey olursa, yerine geçmek için Başkan Yardımcısı ikinci, Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Başkanı üçüncü sırada bulunuyor. Hararetli Çin karşıtlığını her fırsatta dışa vuran Pelosi, Tayvan'ı ziyaret ederse, 1997'den beri adaya giden en üst düzey ABD'li politikacı olacak.

