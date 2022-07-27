https://tr.sputniknews.com/20220727/peskovdan-bayraktar-uretiminde-rus-turk-isbirligi-sorusuna-yanit--1059193599.html

Peskov'dan 'Bayraktar üretiminde Rus-Türk işbirliği' sorusuna yanıt

Peskov'dan 'Bayraktar üretiminde Rus-Türk işbirliği' sorusuna yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Türkiye'nin Bayraktar İHA'larının üretiminde işbirliği konusunun Soçi'de yapılacak Putin-Erdoğan zirvesinde gündemde... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T12:56+0300

2022-07-27T12:56+0300

2022-07-27T13:29+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

iha

bayraktar

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

doğalgaz

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Kremlin Sözcüsü Peskov'a bugünkü basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ağustos'taki görüşmede Bayraktar İHA'larının üretimi konusunda Baykar Makina ile işbirliğinin ele alınıp alınmayacağı soruldu. Peskov, "İki ülke arasındaki askeri-teknik işbirliği, sürekli olarak gündemde bulunuyor ve böylesine hassas bir alanda işbirliğimizin gelişiyor olması, ikili ilişkilerimizin tüm alanlarının son derece yüksek düzeyde olduğunu gösteriyor" yanıtını verdi.Putin ve Erdoğan'ın kısa süre önceki temaslarında askeri-teknik işbirliği konusunu farklı boyutlarıyla istişare ettiğini anımsatan Peskov, neredeyse her görüşmede farklı boyutların ele alındığını ve askeri-teknik işbirliğinin Soçi'deki görüşmede de istişare edileceğini kaydetti.'Gıda anlaşması masada olacak' Gıda anlaşmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Peskov, anlaşmanın halihazırda uygulamaya konulmuş olması gerektiğine dikkat çekerek "Süreç ilerliyor ve bu görüşme, Soçi'de sürecin varılan anlaşmalara ne kadar uygun olduğuna dair görüş alışverişi yapmak için iyi bir fırsat olacak" diye konuştu.'AB'ye teknik açıdan mümkün olduğu kadar doğalgaz sevk edeceğiz' Basın toplantısında, Kremlin'in AB yaptırımları iptal edilene kadar Avrupa'ya gaz sevkiyatını minimum düzeyde tutacağı yönündeki Bloomberg iddiası da gündeme geldi. İki durumu birbirine endekslemenin son derece yanlış olduğunu kaydeden Peskov, "Gazprom, gerektiği ve mümkün olduğu kadar gaz tedarik edecek. Şu anda gaz pompalamak için teknik imkanların azaldığını biliyoruz. Neden mi? Zira, çeşitli ünitelerin teknik bakım süreci Avrupa'nın uyguladığı kısıtlamalar ve yaptırımlar nedeniyle son derece zorlaştı" ifadelerini kullandı.'Kaliningrad'la ilgili krizin çözülmesi olumlu bir durum' Rusya'dan gönderilen ve içinde yaptırımlara tabi olan yükün bulunduğu ilk vagonların, getirilen yasağın ardından ilk kez Litvanya üzerinden transit geçerek Kaliningrad’a ulaşmasını değerlendiren Peskov, bunu olumlu bir durum olarak niteledi. Krizin diyalog ve izahatlar yardımıyla çözüldüğünü anlatan Peskov, Avrupalıların transit meselesinin Rusya için ne kadar önemli olduğunu ve bu kararların Kaliningrad bağlamında ne kadar kabul edilemez olduğunu anladığının altını çizdi. Litvanya, Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımlarının yürürlüğe girmesi nedeniyle Rusya’nın Kaliningrad bölgesine çimento, ahşap, alkol ve alkol bazlı endüstriyel kimyasalların ülke toprakları üzerinden Kaliningrad’a transitinin yasaklandığını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220727/buyukelci-yerhov-putin-ve-erdogan-socide-ukrayna-ve-karadenizi-konusabilir-1059192818.html

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kremlin, dmitriy peskov, iha, bayraktar, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, doğalgaz